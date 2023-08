Comunidades indígenas bloquearon la vía al mar en Sucre

Largas filas de vehículos se han visto este martes en la vía al mar que comunica a Sincelejo con el municipio de Santiago de Tolú, en Sucre.

Los indígenas del Cabildo La Floresta y los habitantes de la zona urbana y rural del municipio de Toluviejo realizan un bloqueo para protestar por el deficiente servicio de agua, que históricamente recibe la población y por proyectos implementados por la alcaldía, supuestamente, en beneficio de la comunidad que no fueron terminados.

“El paro es porque aquí nos vino un proyecto y nos están 'bailando el indio' aquí le han dado gallina a todo el mundo y los galpones están sin terminar, así mismo estamos sin agua estos pueblos no tienen agua potable y siempre nos prometen darnos el agua y nunca hacen nada”, sostuvo Víctor Salgado, alguacil de la comunidad indígena de La Floresta.

Los pobladores permanecen en la vía desde las cuatro de la madrugada bloqueando con palos, piedras y llantas, aseguran que no se retirarán hasta llegar a un acuerdo con la administración municipal. Los más perjudicados con esta protesta son los conductores y pasajeros que se retrasaron en sus actividades.

“Yo vivo en Toluviejo y tenía una cita a las siete de la mañana en Sincelejo y no me han dejado pasar, ustedes no se imaginan lo que me costó conseguir esa cita para venirla a perder y así hay una cantidad de gente aquí, a los profesores no los dejaron pasar tampoco, da rabia pero uno entiende porque todos vivimos mal sin agua”, relató Maryuri Sevilla, habitante de Toluviejo.

Esta es la cuarta vez que esta población protesta este año por las mismas peticiones que no han sido solucionadas por la alcaldesa Marta Tous, esta vez dijeron no estar dispuestos a dejarse engañar con pañitos de agua tibia.