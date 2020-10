Comunidades indígenas del Tolima en alerta por minga del Suroccidente

Con motivo de la minga del suroccidente que se cumple en el departamento del Cauca, las comunidades indígenas en el Tolima se declararon en alerta o asamblea permanente, con el fin de hacer seguimiento a la protesta que este lunes festivo se desplazará a la ciudad de Cali.



Pese a que desde el territorio tolimense no salieron comisiones hacia el Cauca, los pueblos comparten las exigencias en materia de protección y en rechazo a los hechos violentos que se han registrado en diferentes zonas del país.

Lea también: Crece la concentración de personas en Minga Indígena del Cauca.



César Culma, miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia en el Tolima, aseguró que las comunidades, sobre todo en el sur del departamento, están en alerta ante al desarrollo de la minga y a la respuesta del Gobierno Nacional, y de acuerdo a ello definirán sus acciones.



“Cuando estamos en asamblea permanente es cuando hacemos el llamamiento a todas las 220 autoridades indígenas para que estemos pendientes de lo que esté aconteciendo allá, para que el pueblo Pijao, el Nasa, el Embera y todos podamos pronunciarnos con acciones, solidaridad y respaldo a lo que pueda pasar allí”, expresó Culma.



Dijo que además de los requerimientos colectivos para que se respete la vida de esta población y cesen los casos de violencia, también hay solicitudes del nivel regional que son de conocimiento de la Gobernación y que, asegura, no se han ejecutado.



“Todo lo que tiene que ver con las vías secundarias y terciarias que están totalmente acabadas, hace más de un año que no se arreglan. Necesitamos mirar los temas de salud, educación, infraestructura, la parte ambiental y los proyectos productivos”, agregó.



En otras noticias: Se registra nueva emergencia ambiental en la región del Catatumbo.



El vocero aseguró que algunos compromisos no fueron incluidos en el plan de desarrollo del departamento.