Concejal de Totoró, en el Cauca, denuncia que lo iban a secuestrar

Pier Luigi Kasamachin, un concejal del municipio de Totoró (oriente del Cauca), denunció que fue atacado por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y que tenían como objetivo secuestrarlo.

De acuerdo al líder, perteneciente al resguardo indígena de Polindara, cuando se movilizaba en el vía que de Popayán conduce hasta Totoró, empezó a ser perseguido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Cerca al kilometro 14, se hicieron algunos disparos contra el cabildante que se movilizaba en su motocicleta, buscando que detuviera su marcha.

“Yo me percato que me vienen persiguiendo y cuando realizan los disparos, yo reacciono y me tiro a un lado de la vía para protegerme. La motocicleta que me perseguía pasó de largo y recibí el apoyo de la Guardia Indígena y con el cabildo de Polindara”, expresó el concejal.

Pier Kasamachin ha sido gobernador en su territorio y en dos oportunidades ha denunciado que lo han amenazado.

“En el año 2018, siendo gobernador, fui objeto de amenazas y en el 2020 también en un panfleto que circuló me amenazaron a mí y a varios líderes, por lo que es preocupante la situación que se presenta en nuestro municipio y especialmente con las comunidades indígenas”, puntualizó el concejal.

Al atentado e intento de secuestro contra el cabildante, se suma el secuestro de dos ciudadanos extranjeros en el municipio de Páez, también al oriente del departamento del Cauca.

En este caso, la disidencia de las Farc 'Dagoberto Ramos Ortiz' es señalada por las autoridades como la responsable del plagio de estos dos ciudadanos de nacionalidades italiana y canadiense.

En el municipio de Páez hay presencia del Gaula del Ejército que adelanta operativos para dar con el paradero de los extranjeros y además se cuenta con el apoyo de la Guardia Indígena que adelanta controles en la zona.