Familiares de los cuatro jóvenes caucanos reportados como desaparecidos desde el pasado viernes, confirmaron que los cuerpos de sus seres queridos fueron encontrados en zona rural del departamento de Nariño, con impactos de arma de fuego y uno de ellos amarrado.

En dialogo con RCN Radio, una de las madres de estos jóvenes, aseguró que una de las víctimas estaba amarrada y que todos registraban disparos en diferentes partes del cuerpo.

En el sector de la vereda Naranjal en el corregimiento de El Ejido en Policarpa departamento de Nariño donde se hizo el hallazgo de los cadáveres, también se ubicó el vehículo en el que se movilizaban, el cual fue lanzado a un precipicio.

“Los cuerpos todos tienen disparos, los echaron a rodar a un derrumbe y había uno que estaba amarrado de la manos con una manila. El carro también lo lanzaron al abismo pero ellos ya estaban muertos”, afirmó la madre de uno de estos jóvenes quien por temor prefirió reservar su nombre.

La mujer también contó que su hijo se encontraba trabajando en esa zona con uno de sus primos y otros amigos y que empezaron a buscarlos porque no llegaron a la casa.

“Nosotros nos dimos cuenta porque la mamá del primo de mi hijo me informó que no habían llegado a la casa, entonces nos pusimos a ver que había pasado. Yo empecé a escribirle y él se había conectado como a las 3 de la mañana y nunca más me habló, no respondió los mensajes”, detalló la madre de la víctima.

De momento se desconoce quiénes son los autores de de este hecho y no se ha realizado un prometimiento de las autoridades de Nariño, lugar en el que ocurrieron los hechos.

Las víctimas fueron identificadas como Yulieth Mellizo, Julián David Ortiz Hoyos, Daniel Felipe Paz y Fabio Alejandro Navia, oriundos de El Bordo y Pan de Azúcar en el municipio de El Patía (sur del Cauca).