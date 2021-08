Tras verificar un manejo irregular de recursos públicos al efectuar pagos a favor de terceros que no tenían ningún vínculo con la Alcaldía de Mocoa (Putumayo) en el año 2011, la Contraloría General declaró responsables fiscales al exalcalde de esa población, Mario Luis Narváez y al ex tesorero municipal, Ever Clemente Ruiz, entre otros exfuncionarios.

Los dos fallos con responsabilidad fiscal fueron por $ 2.178 millones, que ya se encuentran debidamente verificados por parte de esa entidad.

De acuerdo con la Contraloría, los recursos públicos que correspondían al Sistema General de Participaciones (SGP), “debieron haberse utilizado para la atención en salud de la población de ese municipio, pero fueron girados a favor de una empresa de servicios aduaneros con sede en Ipiales y una Fundación ubicada en Tumaco (Nariño)”.

Dentro del trámite de los procesos, se logró demostrar la responsabilidad fiscal de los exfuncionarios y otras personas comprometidas en la realización de varias transferencias electrónicas desde cuentas bancarias del Municipio de Mocoa.

Al ser declarados fiscales, los entonces alcalde y tesorero municipal de Mocoa, que tenían a su cargo el manejo de la correspondiente cuenta bancaria y la interventora del Régimen Subsidiado de Salud del Municipio de Mocoa (Putumayo) para la época, deberán reintegrarle al tesoro público los recursos que se transfirieron sin que la comunidad obtuviera algún beneficio.

Los procesos de responsabilidad fiscal finalizados se adelantaron como producto de una auditoría que realizó en su momento la Contraloría General de la República a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGR), cuyos hallazgos fueron trasladados entonces la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, dando pie a las respectivas investigaciones de carácter penal y disciplinario.