Corte Suprema llama a juicio a exgobernadora del Putumayo por avalancha en Mocoa

La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio penal a la entonces gobernadora del departamento de Putumayo, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, por los hechos ocurridos en marzo de 2017 cuando las fuertes lluvias produjeron una avalancha que inundó el casco urbano de Mocoa, dejando más de 300 muertos a su paso.

El próximo 05 de agosto, la Fiscalía leerá ante los magistrados de la Corte el escrito de acusación que ya presentó y en el señala a la exmandataria de presunto homicidio culposo.

De acuerdo con las investigaciones, la exmandataria habría incurrido en una serie de omisiones que evitaron reaccionar a tiempo frente a la emergencia.

Después de cuatro años de los hechos, la reconstrucción de Mocoa no avanza. En los últimos días se conoció un informe de la Contraloría General de la República que detalla los incumplimientos y demoras en la reconstrucción de las viviendas que desaparecieron.

De acuerdo con las investigaciones de este organismo de control, el Gobierno que se había comprometido a entregar 100 viviendas para septiembre, ya no va a cumplirlo.

El contralor delegado sector vivienda y saneamiento básico, Javier Reyes, dijo a través de una publicación en las redes sociales que el Ministerio de Vivienda en cabeza de Jonathan Malagón, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Fonvivienda no van cumplir ningún compromiso.

“En una reunión con el Gobierno nacional no informan que no van a entregar ese numero de viviendas, sino que serán 72 en octubre y el resto en diciembre. Pero eso no obedece a la realidad. No hay posibilidad de entregar esas viviendas”, señaló el funcionario.