Cuatro indígenas murieron en un accidente de tránsito en Morales, Cauca

En el sector del Puente de Galilea, en el resguardo de Honduras perteneciente al municipio de Morales, Cauca, se registró un accidente de un vehículo tipo camioneta que terminó rodando a un abismo dejando como saldo cuatro personas muertas y una más con heridas de gravedad.

El accidente se produjo en horas de la noche del domingo, cuando los ocupantes del automotor pertenecientes a las comunidades indígenas se movilizaban entre los municipios de Morales y Suárez, luego de participar en la posesión de los nuevos dirigentes del resguardo de Honduras.

Al paso por un lugar con un deterioro notable de la vía que empeora por la temporada de lluvias, el conductor perdió el control y terminó cayendo a un abismo.

Encuentre aquí: Madre de Enrique Vives terminó involucrada en accidente de tránsito en Santa Marta

En el siniestro murieron el comunicador indígena de la emisora 'Nuestra Voz Estereo de Morales', José Líbano Quintana, la ex autoridad indígena Natalia Molano junto con su hijo y el conductor del vehículo identificado como Herney Tenorio.

De igual manera el ex consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Erney Cerquera, fue el único sobreviviente y tuvo que ser llevado con graves heridas hasta un centro asistencial.

Aunque las causas que provocaron el accidente no han sido determinadas, las autoridades indígenas señalan que el pésimo estado de las vías, sería uno de los principales factores.

Lea también: Soldado asesinó a un sargento en el sur del Cauca

“Eso fue en límites de los municipios de Morales y Suárez, y son vías que la misma comunidad ha ido abriendo. El gobierno no ha realizado mantenimiento porque no se ha querido hacer cargo de esas vías. La comunidad se ve obligada a transitar por esas carreteras que están en mal estado por las lluvias”, manifestó Eduardo Camayo, ex consejero del CRIC.