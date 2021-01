Cuerpo de concejal asesinado en Cauca, no ha sido recuperado por combates

Organismos Defensores de Derechos Humanos y líderes comunales, tratan desde el fin de semana, de recuperar el cuerpo de Fermiliano Meneses Hoyos, el concejal del Partido Liberal, asesinado por un grupo armado en el corregimiento de El Plateado en el municipio de Argelia en el sur del Cauca.

Los hechos se registraron el viernes 15 de enero cuando integrantes de un grupo armado, al parecer del ELN, se llevaron al reconocido líder para asesinarlo, luego que el corporado adelantara labores para verificar el estado de la comunidad tras combates en la zona.

Algunas versiones indican que el cuerpo habría sido arrojado a un río en la vereda El Pinche y aunque desde el momento de los hechos hay una comisión tratando de dar con el paradero, los continuos combates entre el ELN y las disidencias de las Farc “Carlos Patiño”, han dificultado poder realizar las labores de rescate.

Lea también: Asesinan a concejal en el sur del departamento del Cauca

Tras el nuevo crimen político, desde la Asamblea del departamento del Cauca se propuso realizar una sesión con presencia de las autoridades que tienen que velar por la seguridad y de los presidentes de los concejos municipales para conocer la situación que viven los concejales de la región.

“En poco tiempo llevamos dos concejales asesinados, los esposos de dos concejales también asesinados cuando se podían haber tomado medidas al menos para prevenir los hechos. Ya no se trata de mandar un comunicado, si no de citar a quienes deben garantizar la seguridad para que respondan y no esperar los consejos de seguridad de la gobernación que no han dado resultados”, expresó Mauricio Medina, diputado por el Partido liberal.

Encuentre aquí: Tres jóvenes fueron asesinados en Popayán

Mientras tanto, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, presidirá este lunes la primera sesión territorial de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el municipio de Argelia.

El funcionario participará en la sesión territorial que contará con la presencia de líderes sociales del lugar y la intervención virtual de los integrantes de dicha comisión.