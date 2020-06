La Comisión de Paz del Congreso de la República presentó una seria denuncia sobre la violencia que vive el departamento del Cauca.

El presidente de esta corporación, Roy Barreras, indicó que cuatro mejores de edad fueron asesinados en zona rural del municipio de Argelia (Cauca), al parecer en combates con las Fuerzas Militares.

Barreras también advierte que según información recibida recientemente, los niños “fueron asesinados y luego desenterrados en Putumayo y no en Cauca”, por lo que exigió claridad frente al tema.

“Entre el día 7 y 9 de marzo porque no se conoce la fecha precisa, en un lugar indeterminado de la zona rural de Argelia, fueron encontrados cuarto niños asesinados o muertos en combate, o bombardeados, pero en todo caso muertos”, reveló.

Agregó que “estos niños visten todos prendas militares, por lo tanto son niños víctimas de reclutamiento forzado de alguna fuerza, fueron victimizados antes o después de que fueran asesinados”, añadió.

El senador Barreras dice que no se conocen las identidades de estos menores, porque “nunca fueron reportados”.

“Nunca fueron reportados estos niños muertos. El Gobierno nacional y el Ministerio de Defensa no ha brindado ninguna información de esta tragedia. No se conoce, o el Gobierno no le ha informado a los colombianos como ocurrió con el bombardeo en el Caquetá”, manifestó.

Los congresistas que hicieron la denuncia exigieron explicaciones al Ministerio de Defensa, ya que según información de la comunidad, habrían fallecido en medio de un combate.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino se preguntó ¿Por que el país no ha sido informado de la muerte de estos niños? ¿Murieron por el accionar de la Fuerza Pública? ¿Es un bombardeo parecido al que se denunció en el departamento del Caquetá?”.

En ese sentido, el congresista dijo que es urgente que “el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional aclaren estas circunstancias que produjeron la muerte de estos niños. Los menores deben ser protegidos por el Estado y las Fuerzas Militares”, afirmó.

Para la próxima semana y ya en sesiones extraordinarias del Congreso, el ministro Carlos Holmes Trujillo y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, serán citados a un debate de control político para que entreguen explicaciones por estos hechos.