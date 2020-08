Denuncian que concejal golpeó una mujer con un machete en Sucre, Cauca

Ante la Personería y Comisaria de Familia del municipio de Sucre, en el departamento del Cauca, fue puesta en conocimiento una denuncia contra el concejal Juan Carlos Hoyos, por la agresión a una mujer que tiene una discapacidad cognitiva.

De acuerdo a los familiares de la mujer, de 43 años de edad, identificada como Marianita Galindez Rengifo, recibió un golpe en la espalda con un machete, por parte del concejal.

Nelcy Amparo Quiñones, hija de la mujer, aseguró que la agresión se produjo porque su familia toma el agua de un predio que es del concejal.

“Eso fue por el agua pero en realidad no se qué fue lo que paso. Ellos saben que siempre ella recogía el agua ahí”, manifestó.

Al conocerse la denuncia, el concejal Hoyos se pronunció y dijo que se trató de una equivocación, ya que la afectada había ingresado en horas de la madrugada a la vivienda donde él tenía guardados elementos para la remodelación de la casa.

Al pensar que le iban a hurtar los materiales, como ya ha pasado, golpeó con el machete a la persona que observó sin percatarse que era su vecina.

“Eso fue como a las 2 a.m., con mi esposa escuchamos los ruidos y pensé que otra vez se me iban a sacar las cosas. Yo aquí no tengo armas y lo que hice fue salir con el machete que utilizo para cortar la leña, cuando salgo le dí un planazo a la persona que estaba de espaldas y luego me doy cuenta que era la vecina”, expresó el concejal.

De igual manera, desmintió que se tratara de una agresión por el agua y dijo que, incluso, días antes le había regalado un tanque a su vecina para almacenar el líquido.

El caso está siendo analizado por las autoridades competentes y se descartó que la mujer sufriera cortadas, ya que el golpe fue con la parte del machete que no tenía filo.