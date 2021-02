Disidencias de Farc liberan a exconcejal que mantenían secuestrado en el Cauca

Wilson García Díaz, exconcejal del municipio de Caloto y comunero indígena en el norte del Cauca, fue liberado por la disidencia de las Farc, 'Dagoberto Ramos', grupo que lo mantenía secuestrado desde el pasado 31 de enero.

El exconcejal fue raptado cuando, junto con su primo, se movilizaban por la zona rural del municipio de Corinto. El acompañante horas después fue dejado en libertad, mientras que García se quedó con los integrantes del Grupo Armado Organizado.

Las disidencias de las Farc aseguraron que el exconcejal había sido "retenido" porque había informaciones que lo vinculaban con supuestos casos de extorsión, pero que luego de corroborar los datos, se estableció que no era así y que por eso fue dejado en libertad.

Lea también: Denuncian secuestro de dos indígenas del reguardo de Huellas en Caloto, Cauca

La entrega del ciudadano se realizó a una delegación de Derechos Humanos del CICR y posteriormente el recién libreado regresó junto a su familia tras once días de cautiverio.

“En ningún momento me torturaron, me dieron la alimentación y me mantenían bien. Ellos comprobaron que eran falsas las cosas de las que se me acusaban y por eso me dejaron en libertad. Ahora seguiré con mi trabajo porque uno tiene esa convicción de ser líder cuando la comunidad lo requiera y si no es así pues me dedicaré a mis labores de campo como siempre”, expresó el exconcejal luego de quedar en libertad.

Encuentre aquí: Una enfermera murió tras un ataque armado a lancha en Guapi, Cauca

Esto hechos se suman a la liberación de un comerciante antioqueño, el cual logró ser rescatado tras un operativo adelantado por las autoridades en el norte del departamento del Cauca.

El ciudadano había sido secuestrado desde el pasado seis de enero cuando se encontraba negociando una propiedad en el municipio de Santander de Quilichao.

En las últimas horas logró ser rescatado y se conoció que por su liberación sus captores pedían 400 millones de pesos.