Disidencias de las Farc señaladas de ser responsables de masacre y ataque a ruta escolar en Piamonte

Encuentre aquí: Ataque de disidencias a vehículo escolar en Piamonte, Cauca, deja una niña herida

“Instamos a los actores armados para que los gestos de paz sean en los territorios y no en el papel, además le solicitamos al Gobierno Nacional, al señor Presidente y al Ministro de Defensa, el acompañamiento para que la población no sea víctima de las acciones armadas, no podemos volver al miedo y la zozobra de esta guerra fratricida” expresó el mandatario.

Una hora después del ataque a la ruta escolar, en esa misma vereda se denunció la masacre de cuatro personas. De acuerdo a la información de las comunidades campesinas, hombres armados ingresaron a una finca de la vereda Brasilia y asesinaron a un padre y a su hijo. De igual forma se llevaron con rumbo desconocido a dos jóvenes.

Luego fueron encontrados con las manos amarradas y con disparos de armas de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Sandoval y su hijo Nersy Sandoval, Jean Carlos Murcia y Sneider Murcia.