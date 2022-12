Ejército niega que no haya habido acompañamiento a familia de soldado asesinado en el Cauca

El Ejército desmintió las denuncias hechas por la familia de un soldado asesinado en emboscada de las disidencias de las Farc en Buenos Aires, Cauca. Los familiares insistieron en que no hubo apoyo de la institución en un momento tan doloroso.

Yazni Suri Riascos, hermana del soldado Luis Armando Vélez Moreno denunció que les tocó asumir todos los gastos fúnebres, buscando ayuda para poder darle sepultura a su ser querido.

"Me parece como injusto porque simplemente no nos colaboraron con el ataúd. No nos dieron como una donación para nosotros correr con los gastos de la velación, como si nosotros los hubiéramos matado a ellos, porque nos tocó pagar la mitad de lo que nos correspondió con la decoración, con las carpas, las sillas. Me parece que le tenían que colocar a él todo en el batallón", dijo la familiar.

Por su parte el Ejército indicó que se comunicó tanto con la mamá como con la hermana del soldado y les prestó apoyo psicosocial, y añadió que con fotografías demostró que la Armada Nacional acompañó la velación y entierro del soldado, a quien le hicieron calle de honor.

"Se realiza comunicación vía WhatsApp con el señor mayor Serna encargado del acompañamiento de la velación del SL18 donde me refiere que los padres del sl18 ya se encuentran en la ciudad de Buenaventura en la velación de su hijo, refiere celebración de la misa 2pm y las exequias 3 pm, en el momento se encuentra apoyando el acompañamiento la armada nacional sin novedad", dicen algunos apartes del documento.

Adicionalmente, el Ejército manifestó que les prestaron la carpa y sillas a la familia para los asistentes del velorio, sumado al vehículo de la funeraria en el cual fue transportado el cuerpo del soldado y las salvas de las detonaciones en el entierro.

El Ejército finalizó publicando un documento de la funeraria en donde la hermana del soldado firmó agradeciendo el servicio y los comprobantes del auxilio de $680.000 que les dieron para el transporte, coro, carpa y sillas.