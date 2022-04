Ejército responde a cuestionamientos sobre operación en Putumayo: estas son sus pruebas

El pasado 28 de marzo, en la vereda El Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, se presentó un operativo militar que dejó 11 personas muertas.



Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, respaldó la versión de las Fuerzas Militares que señalaba que se trató de 11 disidentes del Frente 48 de las Farc que se dedicaban a extorsionar, desplazar y cometer múltiples delitos en esta zona del país.

“Lo que hizo nuestro Ejército fue un operativo para poder capturar y judicializar a esas disidencias de las Farc. El operativo se hizo con todos los protocolos para desmantelar esa organización”, señaló.



Sin embargo, se generaron fuertes cuestionamientos por versiones que indicaban que en el lugar murieron civiles que no hacían parte del supuesto grupo armado.

Así las cosas, el Ejército Nacional entregó una serie de pruebas, en las que hay videos grabados semanas antes del asalto por agentes de inteligencia infiltrados en la estructura 48 que delinquían. Las imágenes fueron reveladas por Noticias RCN.



Estaban ubicados, al parecer, entre El Remanso de Puerto Leguízamo y la concepción, donde queda el río Putumayo, cerca a la frontera con Ecuador.



Un hombre con chaleco que portaba municiones y un fusil, sería alias Popeye. Los demás serían, alias Jhon, alias Cristian y alias Camilo.



El proceso de inteligencia habría comenzado el 25 de septiembre de 2021. Seis meses después, las unidades fueron desplegadas. Exactamente, el 26 de marzo, mismo día en el que los uniformados ven a cuatro hombres en armas y 350 civiles al rededor. Por ello, no procedieron con la operación.



En esta misma línea, el 27 de marzo el franco tirador solicita disparar, pero no se hace, al parecer, por la misma razón, la presencia de civiles. Sin embargo, el 28 de marzo a las 7:20 a.m., comenzaron los combates.



Según el Ejército, los 11 hombres dados de baja son al parecer de la estructura 48. Alias Managua, sería la cabecilla de comisión encargado de la compra de pasta de coca. Alias Rogelio, exintegrante de las Farc. Alias el gordo, sería el lanchero de confianza, alias crespo integrante del anillo de seguridad alias Bruno.



Alias monito, el Ejército dice que portaba un chaleco y un arma larga el día del operativo. Alias pantalón, sería el gobernador indígena de la comunidad pero según el ejército, también sería disiente.



Alias Alexander, integrante de la estructura, alias Dayana compañera sentimental de alias gordo y también miembro de la estructura. Alias gordo se encargaba de prestar la seguridad.



Brayan Santiago, según los uniformados, era un menor de edad que portaba arma larga en el momento de los combates.



Finalmente, Óscar Oliva, de quien el Ejército manifiesta que durante el desarrollo de la maniobra vio a esta persona portando arma larga disparando hacia la tropa.



Según un documento, las fuerzas militares ecuatorianas, ocho días después de los enfrentamientos y durante un registro del otro lado del río, encontraron elementos que pertenecerían a los autodenominados “comandos de frontera”.



Dentro de los videos, que están en la Fiscalía y la Procuraduría, también quedó el registro del momento en el que los uniformados habrían llevado los heridos al centro de salud más cercano, desvirtuando versiones de que no se les prestó atención médica. De momento, las investigaciones continúan, para tratar e esclarecer los hechos.