“El Cauca debe hacer un pacto por la convivencia”: Consejero para las Regiones

La vicepresidenta de la república Francia Márquez y el Consejero para las Regiones Luis Fernando Velasco, fueron los encargados de la instalación del Diálogo Regional Vinculante para el departamento del Cauca, cuyo objetivo es tener un documento con necesidades y propuestas de esta región que serán incorporadas en el plan Nacional de desarrollo.

En el diálogo regional instalado en la ciudad de Popayán, fueron un promedio de 54 mesas, en las que se dividieron las más de 3.000 personas que están participando del diálogo y que van abordar diferentes temáticas.

En medio de la instalación de los diálogos, el consejero para las regiones envió un mensaje a los caucanos, invitándolos a que construyen un “pacto por la convivencia”, esto haciendo referencia a las confrontaciones que se han dado entre comunidades indígenas y afrodescendientes por la problemática histórica de las tierras.

"El Cauca no puede seguir negándose a caminar juntos, el Cauca no puede seguir negándose a realizar acuerdos, no se puede seguir mirándose como enemigos a los que no son de la misma etnia, de la misma región o del mismo pensamiento. Somos varios los caucanos que estamos en el gabinete del gobierno nacional, eso quiere decir que puede haber un equipo totalmente comprometido y agradecido con el Cauca, así que no desaprovechemos esta oportunidad”, manifestó Velasco.

Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez, en su discurso de instalación, dijo que el presidente Gustavo Petro le va a cumplir al departamento del Cauca y que está región debe ser un escenario de transformación y paz.

“Es desde el territorio donde se construye el Plan Nacional de Desarrollo y no desde una mesa en Bogotá, por eso estamos aquí para escucharlos y para recibir la sabiduría de nuestros pueblos", dijo la vicepresidente.