Ella era Juliana Giraldo, la mujer que murió por un disparo de un soldado en Cauca

La madre de Juliana también reveló en Noticias RCN que quiere hablar con el soldado a ver qué pasó y dice que no siente odio.

“Yo quisiera hablar con el soldado frente a frente a ver qué pasó, qué pensó en ese momento porque después dizque estaba arrepentido (…) Si él mismo reconoce que cometió un error es porque en ese momento no sé qué estaba pensando, qué le pasó. Yo no lo puedo condenar a él (…) odio no siento porque yo no odio a nadie”, concluyó.

Gloria Díaz ya solicitó un vuelo humanitario para poder estar en las honras fúnebres de su hija.



Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el uniformado involucrado en la muerte de la mujer ya fue suspendido e indicó que las autoridades judiciales se encuentran realizando las indagaciones del caso.