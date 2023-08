"Ella no merecía eso, estaba sirviendo a la patria": Familiares de patrullera asesinada en el Cauca

La patrullera de la Policía Nacional, Eymy Marllely Rodríguez, asesinada en medio de una emboscada que se registró en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca, era oriunda del Distrito Especial de Buenaventura, Valle del Cauca.

Antes de ingresar al servicio policial, la uniformada residía en el barrio Bellavista de Buenaventura, junto a su familia, donde la recuerdan como una persona "alegre y muy soñadora".

De acuerdo con Luisa Fernanda Rodríguez Perlaza, prima de Eymy, con el asesinato de la patrullera se perdieron las esperanzas de toda su familia.

"Ella era una excelente persona, maravilloso ser de persona. Ella no se metía con nadie, era muy alegre, le gustaban las fiestas; a pesar de ser mi prima hermana, era mi comadre, incluso, me iba a bautizar otra niña en diciembre, pero las esperanzas quedaron ahí", relató entre lágrimas.

La prima también expresó que Eymy "no se merecía eso, ella no era una delincuente, estaba sirviendo a la patria. Si era posible daba la vida por la gente. Ella merecía otras cosas, no eso".

Por último, Luisa Rodríguez recordó que cuando ambas eran niñas, la patrullera siempre dijo que su sueño era ser policía.

"Siempre dijo que quería ser policía. Siempre fue el sueño de ella, ser policía lo llevaba en la sangre. Ella fue la más estudiada de la familia. Ella se fue y se quedó por allá. Incluso, un día le dije que se viniera, que eso allá era peligroso y ella me dijo que no", relató.

Cabe resaltar que el ataque, ejecutado por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, también acabó con la vida del subintendente Michael Luis León y el patrullero José Laureano Orozco.