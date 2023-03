En 90 días estará solucionado el derrumbe en la Vía Panamericana: Invías

El director del Invías, Juan Alfonso Latorre, señaló que se espera que en noventa días se pueda dar una solución definitiva al derrumbe en la Vía Panamericana, a la altura de Rosas (Cauca), que se registró a mediados de enero.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que esa entidad viene desarrollando una estrategia para resolver el cierre de ese importante corredor vial que une el sur del país.

"En 90 días vamos a entregar la Vía Panamericana con todas sus especificaciones que tenía antes del deslizamiento y con un puente de 125 metros", dijo.

Aseguró que, "consiste en dos corredores de carga, uno de ellos que abrimos el 20 de febrero, además de un anillo vial de 32 kilómetros. El siguiente corredor es en el mismo sitio del deslizamiento, hay abrimos una vía de emergencia temporal para el paso de carga".

Explicó que en ese corredor pasan diariamente alrededor de 2.000 vehículos de carga de 40 toneladas, mientras agregó que el tramo que presenta rompimientos y que fue inaugurado hace algunos días por el presidente Gustavo Petro, se hizo con el objetivo de dar mayor movilidad en ese sector.

"Se trata de un tramo de 2.2 kilómetro, su condición es que es una vía para 90 días que no tiene estructura en su construcción, es decir que no tiene un afirmado con el material optimo y no tiene base", manifestó.

Agregó que, "es básicamente una explanación con condiciones de transitabilidad para una vía temporal... no lo íbamos a hacer con mezcla asfáltica por ser una vía temporal, pero más del 15% de las tractomulas no subían por la pendiente de la vía, porque están cargadas con 40 toneladas. Tomamos la decisión de poner mezcla asfáltica para tener mayor adherencia".

Latorre explicó que la vía se cerrará este 18 de marzo para volver a poner esta mezcla asfáltica y añadió que “vamos a seguir con este mantenimiento por 90 días”.