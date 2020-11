En hechos diferentes, tres personas fueron asesinadas en el sur del Cauca

Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas, en el sector de La Lupa, zona rural del municipio de Bolívar al sur del departamento del Cauca.

De acuerdo a la información entregada desde la zona, se trata de dos hombres que fueron asesinados con arma de fuego.

Al lugar de los hechos se trasladaron unidades del CTI para adelantar el levantamiento de los cuerpos e iniciar con las investigaciones que permitan establecer los móviles y autores del nuevo hecho de violencia.

Lea también: Familiares de las víctimas de la masacre en Mercaderes, temen por sus vidas

Las víctimas fueron identificadas como Ronald Riascos Ortiz y Alex Javier Hoyos Uribe, quienes trabajaban en un lavadero de carros ubicado en la localidad de El Bordo.

Según las autoridades, estas dos personas no ejercían un rol de liderazgo y tampoco habían denunciado amenazas en su contra.

De otro lado, en el sector de La Fonda en el municipio de El Patía, una población ubicada también al sur del Cauca, se encontró otro cuerpo.

Comunidades campesinas que iniciaban sus labores encontraron sobre una vía, a un hombre con varios impactos de arma de fuego y procedieron a dar aviso a las autoridades de policía.

Se indica que el ciudadano no portaba documentos de identidad y que no sería una persona conocida en el sitio.

“Fue en horas de la mañana que nos informan que se encontraron los cuerpos de dos personas, muy cerca a sector de La Lupa, y después se encontró el cuerpo de otra persona, entre El Estanquillo y La Fonda, eso ya pertenece a El Patía, pero aparentemente son hechos que no tienen relación”, afirmó Orlando Muñoz alcalde del municipio de El Patía.

Encuentre aquí: Capturan a presunto asesino del gerente de la campaña presidencial de Petro en Popayán

De momento se asegura que los homicidios de estas personas no tendrían relación, aunque desde la zona se mostró la preocupación, ante el incremento de los hechos de violencia en el departamento del Cauca.

“Ya son varios los crímenes y no sabemos si son hechos relacionados con los grupos al margen de la ley, si son vendettas o temas de narcotráfico. Lo cierto es que la comunidad está muy preocupada”, puntualizó el alcalde Muñoz.