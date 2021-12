En Icononzo piden sancionar a hombre que habría dado choques eléctricos a un caballo

Producto de la indignación que ha generado en el Tolima el caso de un caballo que habría recibido choques eléctricos con un taser o un arma de electrochoque, durante una cabalgata que se cumplió el domingo en el municipio de Icononzo, los habitantes de esta localidad del oriente del departamento piden a las autoridades agilidad para investigar el caso e imponer las sanciones a las que haya lugar.



Vale recordar que un hombre, que en ese momento iba como jinete, presuntamente agredió al caballo para obligarlo a movilizarse en el evento que se desarrolló con motivo de las festividades municipales.

En contexto: Maltrato a un caballo con choques eléctricos en cabalgata en Tolima desata indignación.



Camilo Cupitre, habitante de Icononzo, dijo que la comunidad ha rechazado este caso, razón por la que se publicó en redes sociales el video en el que se registró el momento en que el equino aparentemente recibe las descargas.



“Decidimos organizarnos para que el caso no quede en la impunidad. La idea es que este tipo de hechos no se presenten y que las sanciones que estipula la Ley se hagan efectivas porque esa es la manera en la que no va a seguir sucediendo”, expresó Cupitre.



Los animalistas de la localidad piden a la Administración que reconsidere la realización de eventos como cabalgatas, corridas de toros, entre otros, con el propósito de evitar situaciones de maltrato.



“Para nosotros es que este tipo de eventos, corralejas, corridas de toros, cabalgatas, no se siguieran organizando, pero en caso de realizarse que quede el precedente importante de que se deben hacer de manera ordenada y poniendo los derechos de los animales primero”, agregó.

Lea aquí: Lista de los 398 candidatos que aspiran a las 16 curules de paz en el Congreso.



La Alcaldía de Icononzo informó que la Inspección de Policía, en compañía de la Policía Nacional, individualizó al presunto agresor, con el fin de correr traslado de la denuncia a la Fiscalía para que se adelanten los trámites de competencia.