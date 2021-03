Encuentran pescado en descomposición que iba a ser vendido en Neiva durante Semana Santa

En centros de acopio, plazas de mercado y pequeños establecimientos de comercio en Neiva, se reforzaron los operativos para evitar la venta de pescado en mal estado durante la Semana Santa, época en la que por tradición, aumenta el consumo de este producto.



Las autoridades de salud en la capital del Huila adelantan una serie de actividades para prevenir la compra de pescado que no cumpla con las normas básicas de almacenamiento y distribución, dado que esto podría ser perjudicial.



En los operativos que se han realizado, fueron incautados 52 kilogramos de carne de este tipo en estado de descomposición. Estos fueron ubicados en una bodega de una zona comercial del Municipio y estaban listos para ser vendidos.



“La bodega no cumple los requisitos higiénico - sanitarios, ya que hay paredes y pisos deteriorados que tienen aguas retenidas. Encontramos una caneca con una gran cantidad de pescado y agua; debido a lo que encontramos se procede al decomiso como medida sanitaria de seguridad”, expresó Carlos Peñaloza. técnico de la Secretaría de Salud de Neiva.



Desde la dependencia recomiendan a los ciudadanos tener en cuenta puntos como la refrigeración y el aspecto fresco del producto a la hora de adquirirlo.



“En esta Semana Santa consuman pescado de calidad, compren en sitios reconocidos y verifiquen que el producto cumpla con requisitos como la cadena de frío. A la menor sospecha rechace el mismo, no se arriesgue a tener problemas de salud por consumir pescado en descomposición”, advirtió Peñaloza.

Recomienda revisar que el alimento esté fresco, si es de escama que esta esté bien fijada a la piel, que la carne tenga contextura firme, que los ojos sean brillantes y sobresalientes y que las branquias o agallas sean de color rojizo.