Encuentro de Alcaldes: En Mocoa esperan que gobierno Petro cumpla con su reconstrucción

Sandra Milena Mayama, gestora social de Mocoa, Putumayo, hizo una de las solicitudes más importantes que se traían desde este departamento y es sin duda la reconstrucción de Mocoa, luego de la avalancha ocurrida entre la noche del 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, la cual causó la muerte de más de 330 personas y dejó más de 22 mil damnificados.

"Desde el 2017, ya llevamos dos presidentes de la República, son cinco años en los que nos han prometido que Mocoa iba a quedar mejor que antes, y este es el momento en el que no contamos con viviendas para los damnificados, no tenemos un acueducto digno de una capital con agua potable, tampoco contamos con una cárcel y estamos sin recursos para las víctimas que llegan a diario a nuestra ciudad, sin dejar de lado que tampoco existe una Casa de Justicia, ni una estación de Policía, lastimosamente todo esto que no tenemos, lo prometieron en la propuesta de reconstrucción de Mocoa", señaló Sandra Milena Mayama.

Durante el encuentro de alcaldes, la gestora social de Mocoa fue insistente en llamar la atención de los delegados del gobierno del presidente electo Gustavo Petro para que le cumplan a los habitantes de Mocoa con la reconstrucción de su población, "hemos sido un pueblo resiliente, ya soportamos la avalancha y la crisis social que trajo el Covid-19, pero necesitamos que por favor haya inversión social para nuestra capital, no queremos que nos mientan más".

De acuerdo con Mayama de las más de 1.000 viviendas que les prometieron para la reconstrucción de Mocoa, sólo les entregaron 300 y en este momento ya han transcurrido cuatro años y continúan esperando las más 900 viviendas que hacen falta.

"No sólo nos prometieron las viviendas, sino también colegios, tanto el gobierno de Santos, como el de Duque, pero sólo han sido promesas, sabemos que con Petro vamos a lograrlo porque en el Putumayo siempre hemos creído en sus propuestas", manifestó Sandra Milena Mayama.

Finalmente la gestora social hizo un llamado para que se preste atención a la grave situación de hacinamiento que hay en Mocoa porque desde la avalancha no cuentan con un centro carcelario y tuvieron que adecuar una casa para enviar a las personas que deben ser recluidas en un centro carcelario. Asimismo aseguró que desde la avalancha en Mocoa sus habitantes no han vuelto a dormir tranquilos, por miedo a una nueva tragedia.