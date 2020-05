"Estamos rogando que no se dañe totalmente la planta de oxígeno": médico en Amazonas 

Destacó que “el proceso de intervención al Hospital San Rafael de Leticia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ha resultado muy positivo, porque se ha logrado una reorganización para la atención de esta pandemia, en medio de las dificultades que por el coronavirus quedaron en evidencia a nivel nacional”.

“Hemos tenido un crecimiento muy grande de las personas que se han contagiado, tenemos una dificultad por las fronteras y las decisiones que se tomaron, pero con un país vecino que no tomó las medidas de prevención tan fuertes con la pandemia que sumado a otros factores culturales influyen mucho porque muchas personas viven en tabatinga y eso es una sola zona, por lo que la frontera es muy amplia”, indicó.

El médico egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de la ciudad de Santa Marta nació Amazonas, donde viven sus padres, oriundos de Leticia y del departamento del Cesar; y gran parte de su familia, agradeció el apoyo de los colombianos que les han entregado ayudas al personal de la salud para que ellos puedan seguir funcionando.

“Este es un hospital que ha estado en el abandono por parte del gobierno y ha sufrido por más de 30 años y que ahora con la crisis de la pandemia se pusieron en evidencias los problemas que tenemos estas zonas país”, indicó.

Además señaló que ya le enviaron una nueva solicitud al ministerio de salud de elementos biomédicos que se requieren con urgencia para la atención de estos usuarios teniendo en cuenta los altos niveles de contagios que supera los mil casos.

“Hemos enviado una carta al Ministerio de Salud porque necesitamos monitores, equipos biomédicos, bombas de infusión, es un poco larga esa lista y esperamos que de la mano de la interventoría de la Supersalud se puedan conseguir para tener una atención con calidad”, manifestó.

El médico de 29 años de edad, dijo que “lo más difícil ha sido ver como pacientes que llegan en un estado crítico salen adelante y los que no tienen ningún riesgo y de repente verlos entubados es muy duro”.

“Esta es una enfermedad muy incierta porque no podemos tener un comportamiento definido para saber también como se van a comportar desde la parte médica los pacientes”, subrayó.

Dijo que son son 21 médicos los que le están poniendo el pecho a esta crisis para garantizar que los habitantes de esta región amazónica puedan ser atendidos en el hospital San Rafael de Leticia.