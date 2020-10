Excombatientes del Cauca se unirán a movilización en defensa de la paz

Desde la firma del acuerdo de de paz, 39 excombatientes han sido asesinados en el departamento del Cauca y uno permanece desaparecido.

De igual manera, se ha registrado el desplazamiento de los firmantes, debido a las amenazas y presencia de grupos armados que los han declarado como objetivo en varios municipios en los que tuvieron que abandonar los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Debido a los asesinatos y demás hechos de violencia, varios excombatientes de las Farc en este departamento, se unirán a la peregrinación que empezó en otros otras regiones del país y que busca llegar a la capital de la república para llamar la atención del Gobierno Nacional.

“En este momento hay amenazas, estigmatización y por ejemplo en el ETCR de la Elvira, en el municipio de Buenos Aires, la gran mayoría de los firmantes fueron víctimas de desplazamiento forzado y la misma situación se está repitiendo en el ETCR de Monterredondo en Miranda”, afirmó Amanda Ríos, consejera política del partido Farc en el Cauca.

El viernes los excombatientes entregaran detalles de la jornada en una rueda de prensa en la ciudad de Popayán y luego iniciarán el recorrido, por la vía Panamericana, uniéndose a las delegaciones que salen de diferentes municipios del Cauca.

Al llegar a la ciudad de Armenia, participaran de una peña artística y luego, en Melgar, se unirán a los demás firmantes con los que marcharan hasta la capital de la República.

“El Gobierno debe atender nuestro llamado, que no corresponde solamente al de los excombatientes, si no al de generaciones que no han visto en Colombia más que correr sangre y han depositado sus esperanzas en el acuerdo, que es la única manera de construir paz”, expresó la consejera política.