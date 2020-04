Gemela de 3 años de Popayán sí murió por coronavirus

Finalmente, este lunes 6 de abril el diagnóstico determinó que la gemela sí murió por COVID-19. En todo caso, el reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) aclara que la niña también tenía síndrome de Alagille, una enfermedad genética que afecta al hígado.

La hermana de la gemela fallecida ya no está en el hospital y se recupera en su casa.

Esta no es la primera vez que pasa algo similar. Sucedió con un taxista de Cartagena, que falleció el pasado 16 de marzo. Inicialmente, se dijo que el hombre no había muerto por COVID-19, pese a que su hermana tenía el virus y él había transportado a unos turistas italianos. Posteriormente, el pasado 21 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó que la causa de la muerte sí era el coronavirus. Incluso, la entidad reconoció que la clínica que lo atendió no había tomado de forma correcta una de las pruebas.