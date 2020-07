Gobernador indígena en Tumaco (Nariño) fue asesinado

Desde el Puerto de Tumaco, en el corregimiento de Llorente, se reportó la muerte violenta del gobernador suplente del resguardo indígena del pueblo awá, Piguambí Palangala, Rodrigo Salazar, quien además se venía desempeñando como coordinador de la Guardia Indígena de la comunidad.

"En este momento fue asesinado Rodrigo Salazar, aquí en Llorente, al ladito de la funeraria, era el gobernador suplente y también era consejero de la organización Unipa, y se desempeñaba como coordinador de la Guardia Indígena”, expresó Jaime Cortez Pai, gobernador del resguardo Piguambí Palangala.

Según la información, entregada por el gobernador titular, Salazar fue elegido este año como mandatario suplente, después de su buen desempeño al frente de la Guardia Indígena.

"Él venía saliendo del territorio y, al parecer, estaba comprando gas cuando se acercaron los desconocidos y le dispararon. Yo también salía del territorio y me encontré con la escena ahí en Llorente", relató.

Este nuevo caso de agresión contra los pueblos indígenas deja en evidencia la vulnerabilidad de un pueblo como el awá que, a pesar de estar protegido por autos y sentencias de las altas cortes, siguen viendo caer a sus integrantes.

"Tenemos una situación muy difícil en estos momentos, pues la seguridad en este pueblo la vemos muy complicada para nuestra gente, a pesar de tener al Ejército o Policía, no nos pueden proteger a nosotros, como líderes sociales, de que nos sigan asesinando de esta manera”, afirmó el gobernador indígena.

Así mismo, se conoció que el hombre asesinado habría denunciado amenazas en su contra y que una de sus hermanas había sido asesinada, en años atrás; sin embargo, no se conocen aún las razones que motivaron su asesinato.

"No puede seguir pasando esto con los líderes indígenas y sociales, porque no se justifica que con tanta fuerza pública, igual nos sigan matando, nosotros somos gente de paz y no de guerra”, concluyó el gobernador indígena.