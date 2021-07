Gobierno entregará 28 viviendas menos de las pactadas en Mocoa

En una nueva visita de la Contraloría General al municipio de Mocoa (Putumayo), para inspeccionar el avance de construcción de las primeras 100 viviendas que el Gobierno se comprometió a entregar en septiembre próximo , tras cuatro años de la avalancha que causó la destrucción de 17 barrios, el ente de control alertó sobre otro posible incumplimiento.

Según el ente de control tras una reunión con delegados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Vivienda informó que solo entregarán 72 viviendas en octubre próximo y las restantes en diciembre.

Esto pese a que en febrero pasado el Gobierno Nacional asumió el compromiso, con la población de Mocoa, de entregar 100 viviendas en septiembre y 290 en diciembre.

De la misma manera la Contraloría advirtió que la construcción del proyecto de vivienda urbana Sauces II, es “una obra que no se ve y que muestra un claro incumplimiento de los compromisos adquiridos en esta materia”.

Ante este panorama el Contralor Delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Javier Reyes, hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que cumpla los compromisos adquiridos con la comunidad.

Por su parte, el Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, le dijo al interventor del proyecto: “Yo no puedo entender como está tranquilo, además validando que aquí vamos a tener en diciembre 216 casas, sin decir nada. Eso es indebido. Eso es un incumplimiento contractual”.

A su vez el Contralor Delegado de Medio Ambiente, le dijo a un funcionario de la Unidad de Gestión del Riesgo: “Usted es el dueño de la plata que se está pagando al contratista para hacer las casas, usted no solamente tiene la facultad sino el deber de decir 'no me eche carreta que usted no me va a cumplir' ”.

Otro proyecto sin avance en su ejecución es el de la plaza de mercado. De acuerdo con la Contraloría, el predio se encuentra en proceso de litigio por expropiación y se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación.

Finalmente, la Conraloría aseguró que se requiere verificar si es necesario adelantar el trámite para obtener el permiso de ocupación de vías, ante el Instituto Nacional de Vías (Invías).