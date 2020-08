Grupo especial de la Fiscalía investiga la masacre de seis personas en El Tambo, Cauca

En medio del dolor, familiares de las seis personas asesinadas por un grupo armado, al parecer disidencias de las Farc en el municipio de El Tambo en el Cauca, recibieron los cuerpos de sus allegados y por fin podrán darles sepultura en esa población y en la ciudad de Popayán.

Algunos de los padres que perdieron a sus hijos en esta masacre, aseguraron que sus familiares habían partido desde esta ciudad con el fin de adelantar trabajos relacionados con el campo y con el corte de madera y que nunca se imaginaron lo que iba a suceder.

“Ellos se fueron a la finca del papá a ver una madera porque ellos trabajaban en una mueblería entonces querían saber si la madera servía para poder cortarla”, expresó Lucia Huila, madre de Heiner y Esneider Collazos Huila, dos hermanos que murieron a manos de los grupos armados ilegales.

Mientras tanto Pedro Orlando Hurtado, llegó a la sede de Medicina Legal en Popayán, desde Pasto en el departamento de Nariño, para recibir el cuerpo de Nicolás Hurtado, su hijo de 21 años, muerto en medio de esta masacre.

“Yo estuve conversando con él, me dijo que se iba a trabajar en una finca para una siembra de café eso fue lo último que nos dijo. Ya no volvió a llamar si no cuando nos avisan que lo habían matado los guerrilleros”, manifestó el dolido padre.

De igual manera el resto de las víctimas fueron trasladadas hasta El Tambo para cumplir en esa población con las exequias.



Por el momento, la Fiscalía General de la Nación, que anunció prontos resultados ante las masacres, designó un grupo especial compuesto por un Fiscal, 10 agentes del CTI y 5 agentes de la SIJIN, que se encargan de adelantar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

Con el paso de las horas y con el avance de las investigaciones, cada vez toma más fuerza la hipótesis que sería una disidencia de las Farc la que acabó con la vida de estas personas.

Además se conoció un reporte de la Policía Judicial en el que se indica que cinco de las víctimas tenían antecedentes judiciales por varios delitos, versión que no ha sido dada a conocer oficialmente por parte de las autoridades competentes.