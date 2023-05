"Hija Leli, no corra”: mensaje de abuela de niños perdidos en Guaviare con el que Ejército los busca

Desde Villavicencio, familiares de los cuatro menores que viajaban en la avioneta que se accidentó en las selvas del Caquetá, manifestaron su preocupación por la falta de certeza sobre su real paradero y si es cierto que están vivos.

Tras 18 días de búsqueda, María Fátima Valencia, abuela de los cuatro menores desaparecidos en zona rural del municipio de Solano, habló desde la capital del Meta sobre la angustia y la zozobra que enfrenta toda su familia, al no tener certeza de si sus nietos están vivos o muertos.

“Ayer me dijeron que mis nietos estaban vivos y hoy la información es confusa, ya no sabemos nada. Estoy muy preocupada como abuela. Si encuentran a mis nietos quiero que me avisen, porque por eso yo estoy en Villavicencio”, manifestó María Fátima.

La mujer, en un tono amoroso, describió a sus nietos, con quienes comparte muchos momentos especialmente con las niñas a las cuales calificó como fuertes y muy trabajadoras como era la mamá, su hija muerta.

Aseguró que esos cuatro niños tienen cómo sobrevivir en la selva, pero que está segura que a esta altura su nieta mayor de tan solo 13 años Leli, ya está cansada y agotada, sobre todo porque debe cuidar al bebé de once meses.

La mujer, con voz entrecortada, también les pidió a los organismos de Socorro, Aerocivil y Fuerzas Armadas, que están coordinando las labores, que no cesen en el rescate de las tres personas que fueron halladas sin vida, en zona rural del de Solano, Caquetá, entre las que se encuentra su hija, Leli Mucutuy Valencia.

“Por favor, que nos brinden información de cuándo sean extraídos los cuerpos de estas personas para poder descansar”, sostuvo Fátima.

La mujer también entregó detalles del mensaje en lengua nativa que les envió a su nietos y con el que se busca que los niños aparezcan.

“Bueno, hija Leli, no corra que a ustedes los está buscando el Ejército…No se asuste, es para bien suyo... Les habla su abuela Fátima”, repitió la mujer con lágrimas y dolor por la angustia que no la deja dormir.

También le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro y a las comunidades que están buscando a sus nietos para que no paren hasta que los encuentre.