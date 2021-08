Recientemente se registró un caso de violencia que causó asombro en la comunidad del municipio de Garzón, Huila. El pasado domingo María Irene Villanueva Castro fue agredida fue por un hombre, al parecer bajo los efectos de sustancias alucinógenas, cuando se encontraba en medio de una misa, en la Parroquia Nazaret.

La victima fue trasladada hasta Hospital San Vicente de Paúl del municipio, pero debido a la gravedad de sus heridas se conoció que en las próximas horas será remitida a un Hospital de la capital del Huila.

Según algunos testigos, el sujeto entró a la iglesia con garrote en mano y sin mediar palabra alguna comenzó a agredir a la mujer, lazándole además frases denigrantes del cristianismo. También se supo que en medio de este hecho otra mujer fue golpeada levemente.

Después de los hechos el individuo fue capturado por las autoridades, quienes hasta el momento no han entregado mayores detalles. No obstante, el caso fue denunciado en redes sociales por el esposo de la señora María Irene.

Mientras tanto, la comunidad hace nuevamente el llamado a las autoridades a que hagan mayor presencia y acompañamiento en las calles del municipio, debido al alto índice de inseguridad que se viene presentando en el municipio.

Cabe recordar que el pasado mes de Julio, se registró el asesinato de dos adultos mayores en zona rural de esta municipalidad, las víctimas fueron identificadas como Evangelina Guerrero Bolaños de 59 años de edad y el señor Efraín Almario Calderón, quienes fueron hallados sin vida al interior de una finca en la vereda San Gerardo.

Respecto a los agresores de este caso, no se conocen aún mayores detalles, por ahora todo es materia de investigación, así como las posibles hipótesis de este doble crimen, mientras tanto, los familiares de Evangelina y Efraín no tienen conocimiento de que sostuviera algún tipo de problema con alguien, es por esto que aclaman justicia para que este vil asesinato no quede en la impunidad.