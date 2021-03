Indígenas del Cauca no aceptan el plan de vacunación anticovid del Gobierno

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) emitió una resolución por medio de la cual anunció que no reconocen el plan de vacunación contra el Covid-19, establecido por el Gobierno Nacional.

Las comunidades aseguran que dicho plan no fue sometido a una consulta previa, procedimiento que según ellos debía realizarse para poder establecer de acuerdo a los usos y costumbres, la estrategia para poder adelantar un proceso de vacunación en sus territorios.

“Nosotros obedecemos al mandato de nuestras comunidades y se ha dicho que no vamos a vacunarnos. Hay unos comuneros que han dicho que se van a vacunar y están en su derecho, nosotros no podemos decirles que no, pero tienen que hacerlo informándose”, explicó Hermes Pete, consejero Mayor del Cric.

De igual forma, los líderes indígenas resaltaron el papel de sus médicos y medicinas tradicionales con las que aseguran han enfrentado el virus sin registrar en sus territorios mayores niveles de contagios y muertes.

“La medicina propia ha sido efectiva, no soy científico, no soy profesional de la salud, pero podemos demostrarle al país que el comunero recibió los remedios de nuestra medicina, viajó, recorrió el país, regresó al territorio y no se ha muerto. Es cierto que la enfermedad existe pero con nuestras plantas no paso de una simple gripa”, aseguró el vocero de las comunidades indígenas.

Mientras tanto, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, aseguró que la decisión de las comunidades indígenas de no aplicarse la vacuna, es el motivo por el que en el Cauca no ha avanzado como debería el programa de vacunación contra Covid-19.

El mandatario dijo que se estableció un nuevo plan de vacunación por lo que cerca de 11.000 dosis que estaban destinadas para estas comunidades, serán repartidas para la ciudad de Popayán y el municipio de Santander de Quilichao, donde la vacunación ha sido rápida.