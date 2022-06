Jesús Antonio Montano: ¿Qué denunció el líder indígena antes de ser asesinado?

Luis Felipe Henao, quien fue el jefe de debate de Gutiérrez, afirmó que habían alertado a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que no solo las disidencias sino también el 'Clan del Golfo' y el ELN, querían atentar contra su vida.

“Jesús Antonio tuvo la valentía de pararse en una tarima al lado de Federico Gutiérrez y esa fue su sentencia de muerte. A él gracias, pero a las autoridades les pedimos que no haya impunidad y a los colombianos que no dejen que ese acuerdo de La Picota, donde no hay extradición, JEP para delincuentes y perdón social, llegue al Gobierno”, sostuvo.