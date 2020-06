Han pasado 20 días desde la muerte de Anderson Arboleda, el joven afrodescendiente de 21 años de edad oriundo del municipio de Puerto Tejada en el norte del departamento del Cauca, cuyo fallecimiento se produjo tras un altercado con integrantes de la Policía.

De acuerdo al informe entregado por la clínica Valle de Lili de la ciudad de Cali, Anderson tuvo una muerte cerebral, generada por golpes en su cabeza; golpes que de acuerdo María Nely Arboleda una de sus tías, fueron propinados por un patrullero en hechos registrados el pasado 19 de mayo.

“Entrando a su casa, tocando la puerta para ya entrar lo golpearon de una manera que uno no entiende. Eso es algo con lo que nunca estaremos de acuerdo”, dijo la mujer.

El día en el que fue agredido, el mismo Anderson fue hasta la estación de Policía pidiendo que le explicaran el motivo por el que lo golpearon pero ni ese día ni hasta el momento, hay una respuesta.

“Él no murió instantáneamente, incluso él fue a reclamar que por qué lo habían agredido si no estaba haciendo nada malo pero no le respondieron. Luego llegó a la casa y se puso muy mal, se llevó al hospital local y luego a Cali donde finalmente falleció por los golpes que los Policías le dieron con un bolillo”, aseguró Miriam Montaño otra de sus tías.

Dos semanas después de la muerte de este joven, la Policía anunció la apertura de una investigación que sigue en proceso y de la que pocos resultados se conocen.

Según el coronel Rossemberg Novoa comandante de la Policía en este departamento, sólo el 3 de junio conocieron de la denuncia y en ese momento se iniciaron las investigaciones.

“No hay uniformados identificados dentro de la investigación penal que realiza la Fiscalía y tampoco dentro de la investigación disciplinaria”, explicó en su momento el coronel Novoa.

Al hacerse viral la noticia, la familia de la victima empezó a recibir las llamadas por parte de la Fiscalía, entidad que inició la toma de las declaraciones.

Ximena Arboleda la madre de Anderson, dice que poco o nada es lo que les han dicho de los responsables.

“Lo que nos dicen es que apenas están en las investigaciones, ellos se ven atentos con nosotros, nos tomaron testimonio y nos interrogaron a mí nuera, a mí hermana, a mí mamá y a mí persona”, explica la mujer que en ningún momento pensó en perder de esta manera a su hijo.

RCN Radio conoció que pocos días después de estos hechos, el Capitán Juan Carlos Celis comandante de la estación de Policía en Puerto Tejada fue trasladado y en su reemplazado fue enviado el mayor Edgar Chávez, aunque se desconoce si esos movimientos tendrían relación con el caso.

Ahora los familiares, amigos y vecinos de Anderson, preparan una movilización que se realizara este viernes por las calles del municipio para exigir celeridad y que se haga justicia.

La marcha que aseguran contará con las medidas de bioseguridad y distanciamiento en medio de la pandemia que se vive, recorrerá las calles del centro del municipio, pasando por la estación de Policía y la sede de la Alcaldía.

Hasta el momento no se conocen las identidades de los patrulleros que llegaron ese día hasta la casa de Anderson y a las investigaciones que inició una Fiscalía seccional de Cali y la Policía, se sumó en las últimas horas una de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, entidad que desde la capital de la república empezó hacerle seguimiento el tema.