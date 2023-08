“La UNGRD es un verdadero desastre”: contralor general ante reconstrucción de Mocoa

La Contraloría General de la República abrió un proceso administrativo sancionatorio fiscal contra el actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y su antecesor en este cargo, Javier Pava Sánchez, por no responder a las reiteradas solicitudes de información del organismo de control sobre el proceso de reconstrucción de Mocoa y obstruir así el ejercicio de control fiscal.

El contralor general (e) Carlos Mario Zuluaga, calificó a la UNGRD como “un verdadero desastre”.

“Quiero que sepan los pobladores de Mocoa que estos funcionarios se han creído con privilegios institucionales, al no asistir a las reuniones que solicita la Contraloría”, indicó Zuluaga, al instalar en Mocoa una Mesa de Seguimiento a la Reconstrucción de la capital de Putumayo.

Dijo que aparte de no dar respuestas, la UNGRD no deja monitorear el avance de las obras y ahora no hizo presencia en esta Mesa de Seguimiento.

Lea más: Los cobros 'invisibles' que hacen los bancos y que pocos conocen

"En desarrollo de este proceso administrativo sancionatorio y, en aplicación del Artículo 83 del Decreto 403 de 2020, la CGR está en posibilidad de imponer una multa en un monto desde 1 hasta 150 salarios diarios devengados por el sancionado para la época de los hechos. La sanción se puede tasar entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes, precisó", señaló el ente de control.

La Contraloría explicó que adicionalmente a la sanción en este tipo de procesos, se le puede aplicar una suspensión temporal del cargo de servidor público, una sanción que puede darse hasta por 180 días.

Zuluaga consideró que “la UNGRD es un verdadero desastre”. Es un desastre porque, además, en la declaratoria de emergencia del Gobierno para atender de manera prioritaria las inversiones complementarias en Mocoa se establecía que las mismas debían alcanzar un valor de $1,6 billones y, a dos meses de que venza el plazo determinado, solamente se han comprometido, ni siquiera ejecutado, $400 mil millones, explicó.

Lea también: Vuelos adicionales de Avianca hacia de Villavicencio irán hasta el 12 de septiembre

"Es inconcebible que después de 6 años las cosas están en peores condiciones que cuando ocurrió la avalancha. No se han mitigado los riesgos ni se han concluido varios de los proyectos de infraestructura que conforman este Programa de Reconstrucción", agregó Zuluaga.