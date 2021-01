Las lluvias y una falla geológica tienen en riesgo a 30 familias en Rosas, Cauca

La falta de recursos para ejecutar obras de mitigación y las continuas lluvias, mantienen en riesgo a unas 30 familias del casco urbano del municipio de Rosas, en el sur del departamento del Cauca.

Aunque hace varios meses fue aprobado un proyecto que contempla las obras para mitigar el impacto de una falla geológica, el Gobierno Nacional no ha destinado el dinero para ejecutarlo.

De acuerdo a las autoridades de esta población, a los continuos deslizamientos de tierra registrados sobre la vía Panamericana y que ha afectado la movilidad al sur del Cauca y al departamento de Nariño, se suma la preocupación por las afectaciones que se puede generar por el fenómeno natural.

El alcalde de Rosas, José Roberto Campo, aseguró que en la cabecera municipal hay una grieta de varios metros, que amenaza las viviendas de unas 30 familias.

Para poder evitar una emergencia se requiere realizar una canalización de aguas de vertimiento y aunque esta viabilizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, el Gobierno Nacional asegura que no hay recursos y mientras tanto la temporada de lluvias agrava la situación.

“No ha sido fácil acceder a los recursos a nivel nacional. Los proyectos los viabilizan pero obtener los recursos para la ejecución de las obras ha sido un grave problema. Se requiere una obra de una canalización de aguas entre la vía Panamericana y la cabecera municipal, pero llevo más de seis meses en gestiones y la respuesta es que no hay recursos”, expresó el mandatario, al advertir que la no realización de esos trabajos podría generar una tragedia.

Desde la administración de Rosas se hizo un llamado para que se entreguen los recursos para adelantar los trabajos y se recordó que en abril del 2019, se presentó una tragedia en la que murieron 33 personas.

A los sobrevivientes de la avalancha de la vereda Portachuelo aún no les cumplen con la entrega de las viviendas que les prometieron para reubicarlos y al Cuerpo de Bomberos, el presidente Iván Duque le prometió entregar un carro cisterna pero, casi dos años después, no lo han recibido.