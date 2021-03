Más de un centenar de viajeros y turistas varados en Leticia evadieron el cerco epidemiológico

Víctor, un profesional que habló con RCN Radio con la condición de no revelar su identidad real, relató su odisea para abandonar la ciudad de Leticia, capital del Amazonas colombiano, a donde llegó de Manaos (Brasil) con rumbo a Bogotá, manifestó que se encontró con la noticia que no podía continuar su vuelo por la determinación del Gobierno de cerrar por 15 días el terminal aéreo Alfredo Vásquez Cobo, cierre que se ha prolongado por 40 días.

Cuenta, que al ver que el cierre del aeropuerto de Leticia era indefinido, optó por buscar una salida hacía Bogotá por la ciudad fronteriza de Tabatinga y allí contrató con otras 4 personas, entre ellas un piloto de helicópteros, una avioneta que nunca cruza Colombia y que los llevó hasta Vila Betancur un corregimiento de Brasil.

“En Vila Betancur contratamos a un señor del lado colombiano que viene en lancha, cruza el río Caquetá nos recoge en el lado brasileño y nos lleva al lado colombiano. Eso lo permite el Ejército brasileño porque hay un convenio de libre movilidad en ese lugar, no es un puesto fronterizo y no piden documentos, no hay migración, simplemente revisan los bolsos, miran la cédula y ya”, contó Víctor.

Luego de que la lancha los recoge, pasa a territorio colombiano y tras 45 minutos se llega al Corregimiento de La Pedrera, Amazonas.

“Ahí en la Pedrera contratamos otra avioneta que viene de Mitú, allí el Ejército colombiano solo revisa los bolsos y nos tocó esperar hasta el día siguiente sábado y de ahí entonces nos fuimos en un avión de carga hasta San José del Guaviare y luego una camioneta nos llevó a Villavicencio y después otro carro hasta Bogotá, fueron dos días “, precisa Víctor.

Acota que el viaje les costó a cada uno 2 millones de pesos porque no tuvieron intermediarios, ya que agencias en Leticia que conocen esos recorridos cobran entre 2 millones ochocientos mil pesos y 3 millones, e incluso hasta 3 millones 800 mil pesos. “Entonces como habló portugués hice contacto con una agencia de un coronel retirado de la Fuerza Aérea, y en el grupo iba un capitán de helicópteros que tenía contactos de avionetas y empresas y así lo pudimos resolver, nos ahorramos un millón de pesos”, comentó Víctor.

Agrega que ya son muchos los turistas y viajeros que han evadido el cerco impuesto por el Gobierno desde Bogotá para evitar el contagio de la Cepa brasileña P1, debido a que se quedaron sin dinero o porque tenían que regresar a sus casas, trabajos y compromisos.

“De la gente que estábamos en el hotel ya salieron dos grupos, aparte de la gente que estaba en Bogotá y que también retorno a Leticia aprovechando las avionetas que llegan a esos puntos como Mitú”, comenta Víctor quien ya está cumpliendo sus actividades normales de trabajo.

Otras rutas

Omer Sánchez, periodista de la emisora Ondas del Amazonas, afiliada a RCN Radio, dice que hay tres rutas que permiten burlar las medidas tomadas por el Gobierno Nacional.

“La primera ruta es por la frontera con Tabatinga y luego pasa en avioneta hasta Ipiranga, población brasileña cercana a la zona no municipalizada de Tarapacá en el Departamento del Amazonas, hasta donde se llega en lancha. Desde allí salen en avioneta rumbo a Villavicencio y luego en carro hasta Bogotá”, señaló el comunicador.

La segunda ruta, “es viajar por lancha o rápidos desde Leticia pasando el río Amazonas por al río Loretoyacu rumbo a Iquitos la capital del Estado de Loreto peruano en aproximadamente 19 horas, y de allí pasan por vía aérea a Lima y luego a Ecuador hasta llegar a Tulcán frontera con Nariño”, indica Sánchez.

La tercera ruta, la menos utilizada y la más riesgosa, advierte el periodista, “ es viajar por remolcador desde Leticia, hay que pasar Brasil por el río Amazonas y luego remontar el río Putumayo para navegar por todo el límite de Colombia con la República del Perú, este destino los va a llevar hasta Puerto Asís y desde Putumayo por vía aérea o terrestre, hacia sus lugares de origen”, precisa Omer Sánchez.

Los que siguen en Leticia

Tamara Torres es una joven que junto con otros familiares llegó a Leticia de turista a disfrutar del Amazonas, pero su viaje se convirtió en un infierno.

Cuenta con resignación que llevan allí más de 40 días: “estamos a la deriva, no tenemos cosas claras en relación al vuelo humanitario que anunció el gobierno y cuánto sería el costo, no tenemos dinero para quedarnos, mucho menos para pagar un vuelo. Si seguimos acá en Leticia es porque no tenemos dinero para irnos, mucha gente se fue, eso es un hecho concreto; el que tuvo posibilidad de salir como fuera, por donde fuera lo hizo pero a altos costos”, comenta Tamara, con frustración.

Julián Fernández, director de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud, informó que esa entidad expidió una resolución autorizando un vuelo humanitario para sacar a las personas que están atrapadas en Leticia y llevar a los habitantes de esa región que están en Bogotá y otras ciudades. Sin embargo el funcionario advirtió que se mantienen cerrados los vuelos desde Brasil a Colombia y desde Leticia a otros destinos nacionales.

“Se autorizó por lo pronto un único vuelo humanitario desde Bogotá a Leticia y de Leticia a Bogotá cuya fecha está por definir. Los que lleguen a Bogotá deberán hacer cuarentena en el lugar designado que será un hotel. Se harán dos pruebas PCR, una a los siete días y otra a los 14, si alguna sale positiva deberán permanecer en el hotel”, enfatizó Fernández.

Mientras tanto en Leticia, los que aún quedan están llenando formularios y cumpliendo requisitos que exige la Secretaría de Salud departamental para abordar el vuelo que los traerá a Bogotá, entre otros, el de la aplicación de la vacuna contra la covid-19 que a la mayoría ya se les aplicó.

Habitantes de Leticia, comerciantes y viajeros afectados por el cierre del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo consideran que las medidas del Gobierno Nacional ya no tienen ningún efecto sobre el cerco epidemiológico contra la cepa brasileña P.1, por cuanto quienes salieron evadiendo las normas sanitarias no tuvieron ningún control de bioseguridad por parte de las autoridades colombianas al llegar a Bogotá y otras ciudades, aunque algunos de ellos tomaron precauciones para no afectar a sus familias en el lugar de origen.