Se conocieron las primeras pruebas de supervivencia del sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag, del Ejército Nacional, secuestrado por las disidencias de las Farc desde el pasado 11 de enero.

La Defensoría del Pueblo señaló que el suboficial se encontraba de permiso, cuando fue retenido por hombres disidentes del grupo residual Carlos Patiño, que delinque en el departamento del Cauca.

La entidad señaló que a través de su regional Cauca, recibió un video como prueba de supervivencia del Sargento Segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag, quien se encuentra en buen estado de salud.

“La Defensoría del Pueblo continúa ofreciendo sus canales humanitarios, buenos oficios y su experiencia en mediación para facilitar el retorno seguro y pronto del Sargento Chichanoi”, señaló la entidad en un comunicado.

En el video se observa al sargento rodeado por cerca de 13 hombres de las disidencias de las Farc, fuertemente armados con fusiles y ametralladoras, cuando el militar sentado está enviando el mensaje de supervivencia.

“Hasta el momento por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se me han respetado los derechos como persona, no he recibido afectaciones ni físicas ni verbales, ni psicológicas de parte de este grupo armado revolucionario”, indicó.

Señaló que además recibió un mensaje de su familia.

“Hoy he recibido el saludo de parte de mi familia, mi papá, mi mamá, y quiero hacerles llegar el mensaje que me encuentro bien en optimas condiciones, se me ha suministrado lo que requiero para mi salud, y quiero hacerles saber que les agradezco por estar siempre presente, apoyándome y que muy pronto estaré nuevamente Dios mediante con ustedes, les agradezco estar ahí y gracias por su apoyo”, puntualizó.

La Defensoría del Pueblo dijo además que ofrece su capacidad institucional, para permitir el regreso a la libertad de todas las personas que se encuentran en poder de grupos armados ilegales en el país.

El Sargento perteneciente al Batallón de Infantería No.40 Coronel Luciano D’elHuyar de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, fue retenido en el sector conocido como El Hoyo y Piedra Sentada mientras se desplazaba desde el municipio de El Tambo hacia el Patía, una de las carreteras por la que los viajeros se están desviando para llegar a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca.

El uniformado viajaba en un autobús donde fueron encontradas las pertenencias del militar, entre ellas algunos documentos de identidad y un uniforme del ejército.

“La Defensoría del Pueblo reitera nuevamente el llamado a todos los grupos armados ilegales para que entreguen a todas las personas que se encuentran en su poder como gestos de su voluntad de acogerse al proceso de diálogo que viene adelantando el Gobierno Nacional en procura de alcanzar la paz”, afirmó.