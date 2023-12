Me prometieron que tendría poder y buena vida: joven que escapó tras ser reclutado en Cauca

El más reciente informe de la Defensora del Pueblo revela el aumento desmesurado del reclutamiento de menores en 2023. Solo este año se lleva el registro de 166 casos principalmente en Nariño y Cauca, sin embargo, La FM de RCN habló con las víctimas en la zona donde se contabilizan más de 500 niños, niñas y adolescentes que han sido llevados a la guerra por parte de grupos ilegales.

Esta es una realidad histórica que obedece al abandono estatal de algunos territorios y el aprovechamiento de los grupos ilegales para sus actos delictivos con el narcotráfico como su principal fuente de ingresos, en este contexto surgen historias como la de Mirian Lagos que está buscando a su hija Diana quien fuera reclutada por las FARC en la cordillera nariñense en 1997.

"Había una señora que me fiaba pescado y quesos y me dijo: corra doña Miriam que se llevaron a su hija, se llevaron a la Nana corra, entonces yo le dije ¿Quién se la llevó a mi hija?, los de 'camisa loca', él era el que mandaba las milicianos, era el que reclutaba a la gente y se los enviaba al comandante del Bajo Patía. Yo me fui corriendo y le golpeé y salió un joven uniformado y me lo llamó y le dije que por favor me devolviera a mi hija y me dijo: que esperara un momento y la verdad nunca me la entregaron", recuerda la mujer.

Sin embargo, a pesar de la firma de un Acuerdo de Paz y después de tantos años el fenómeno se repite en esta zona y en lugares como los territorios indígenas de la comunidad awá, donde los reductos disidentes de las FARC y otras agrupaciones ilegales siguen llevándose a los menores y los jóvenes, como lo explica un líder que pide mantener la reserva de su identidad.

"Desde el 2016, después de la firma del Acuerdo de Paz, han surgido ciertos actores armados que con la manifestación de que son de las FARC continúan, han llevado una dinámica en la que buscan una forma estratégica de involucrar a los jóvenes ofreciéndoles algunos recursos para poderlos vincular y todos los actores que están alzados en armas utilizan las mismas estrategias, utilizan la misma dinámica de siempre y no hay ninguna diferencia", confirmó el líder indígena.

Los territorios ocupados por los grupos ilegales en Nariño están ubicados en el Pacífico en municipios como: Tumaco y Barbacoas; en pie de monte costero como: Ricaurte y Mal Lama, además los que están ubicados en la cordillera como: Policarpa, El Rosario y Leiva y algunos casos aislados en La Cruz y San Pablo en el norte y Cumbal e Ipiales, en el sur de Nariño.

El reclutamiento tiene cifras evidentemente cruzadas por el subregistro, pues las amenazas y la violencia contra su víctimas continúan impulsando el silencio, jóvenes niños y niñas de territorios alejados en Nariño son obligados por las circunstancias y hoy hacen parte de los grupos armados ilegales.

*Por: Alejandro Rosero, director RCN Radio Pasto*