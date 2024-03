Murió Carmelina Yule, líder indígena herida por disidencias de las Farc en Cauca

Indepaz confirmó la muerte de la mayora Nasa Carmelina Yule Pavi, de 52 años de edad en una clínica del sur de Cali, hasta donde había sido trasladada por las graves heridas que presentaba en su cabeza, por disparos de fusil, recibidos en medio de un hostigamiento del frente Dagoberto Ramos a la comunidad indígena en Toribío, Cauca.

La mujer era una de las tres personas que resultaron heridas en este hostigamiento y había sido declarada con muerte cerebral.

Le puede interesar: Petro suspende cese al fuego con disidencias de "Mordisco" por ataque a Minga Indígena

“Carmelina era una reconocida lideresa indígena mayor Nasa de la vereda La Bodega en el resguardo indígena de Toribío, era artesana y además ejerció como autoridad en la labor de capitanía. En el año 2019 fue coordinadora local del programa mujer del territorio de Toribío, con el que logró construir en conjunto propuestas para el trabajo con las mujeres indígenas en el norte del Cauca”, señaló Indepaz.

Es de recordar que esta lideresa fue asesinada en medio de un ataque armado por parte del frente de Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, en contra de la comunidad y la guardia indígena quienes se encontraban exigiendo la liberación de un menor de 16 años de edad, que había sido secuestrado en la zona por este grupo armado para ser reclutado.

Con este asesinato, Carmelina Yule se convierte en la líder social 33, asesinada en lo que va corrido de este 2024.

Debido a la situación vivida especialmente en el norte del Cauca, los integrantes del Consejo Regional Indígena han hecho llamado a los Organismos de Derechos Humanos para que atiendan de manera urgente la situación.

“Rechazamos y condenamos todas estas acciones y la situación difícil por la que estamos pasando, no hay palabras para uno dirigirse a la comunidad, el ejercicio del Estado ha sido de total abandono, confiamos en un presidente para llegar a un ejercicio de la Paz Total y los diálogos con los distintos actores, sin embargo lo que no vemos es esa voluntad entre los grupos armados, porque hoy no estábamos viendo un acto revolucionario como las antiguas FARC, hoy lo que vemos son grupos al margen del narcotráfico que obedecen a la situación económica”, señaló Hermes Pete, Representante a la cámara.

Pete, hizo también un llamado al presidente Petro a tomar acciones contundentes, pues indica que esta situación no puede seguir así.

“La población civil debe ser invitada a las mesas de diálogo, porque es la que vive todos estos hechos violentos o pido que estos diálogos se realicen directamente en los territorios donde suceden estas situaciones, ya que tenemos un abandono estatal”, agregó.



De igual manera reiteró el rechazó que estos territorios sean militarizados.

Lea también: Guardia indígena que participó de la Minga en Cali fue atacada por disidencias de las Farc en el Cauca

“Con el tema de la militarización las comunidades siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con la presencia de ningún actor armado y por eso fue el asesinato de la mayora, porque entran en los territorios y la comunidad actúa ya que en nuestros territorios tenemos nuestros propios ejercicios de gobernabilidad que se han defendido milenariamente, a través de nuestra guardia indígena qué es la que ejerce el control y estos grupos lo que hacen son asesinar y amedrentar porque quieren tomarse este territorio”, concluyó.

Las comunidades indígenas permanecerán en Asamblea permanente.