No es la primera vez donde caen mujeres embarazadas: Gral. Zapateiro sobre operativo en Putumayo

El comandante del Ejército general Eduardo Zapateiro, dio explicaciones en Noticias RCN sobre lo ocurrido en la operación militar en Putumayo, donde murió una mujer embarazada y un menor de edad, entre otros presentes en el lugar.

“No es la primera operación donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad que son combatientes son colombianos, la estructura criminal tiene integrantes que hacen parte de la organización y también tiene integrantes que están en el momento de las acciones que se hacen contra la tropa”, sostuvo el General.

Frente a las versiones de que habían civiles durante el enfrentamiento, el General sostuvo que “estaban en la línea de muerte, quiero puntualizar que cuando llegan las tropas y el equipo de reconocimiento y vigilancia al punto de seguridad, observaron colombianos en una reunión cocalera donde se estaba negociando porque en la madrugada se fue toda la parte de la coca que ya se había negociado y luego se quedan en el bazar tomando cerveza”.

A su vez, indicó que la reunión no era un bazar, sino “un centro de acopio donde se estaba negociando pasta a base de coca, yo no autorizo esta operación si no está respaldada por una inteligencia dominante que nos permita discriminar con antelación, esta operación duró 15 días de sostenimiento”.

“Las 11 personas pertenecen a esta estructura GAOr 48 y posteriormente a esto, la inteligencia demarca a cada uno de los blancos y cada una de las personas que quedaron a la orilla del río muertas en desarrollo de operaciones y se hace el estudio detallado que ya lo tiene prácticamente la Fiscalía General”, insistió Zapateiro.

A su vez, el alto oficial aseguró que “esta fue una operación enmarcada en los Derechos Humanos y DIH como una operación planeada que estaba acompañada por una inteligencia dominante por parte de la inteligencia naval inteligencia militar que iba dirigida contra una estructura criminal, el GAOr 48 que se hace llamar 'Comandos de Frontera' ”.

Finalmente puntualizó que “como comandante del Ejército considero que debe caer todo el peso de la ley contra esos criminales de las estructuras que siguen reclutando menores de edad y poniéndolos como carne de cañón”.