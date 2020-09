"No había retén ni conos": hermana de Juliana Giraldo que murió por disparo de un soldado

Aura María Diaz, hermana de Juliana Giraldo, la mujer que murió en las últimas horas por el disparo que recibió por parte de un soldado en la carretera que conduce de Miranda hacia la vereda Guatemala, en el Cauca, aseguró que según las versiones de su cuñado en el camino no había ningún retén militar.

En diálogo con RCN Radio, Ana María manifestó que su cuñado Francisco, con quien se movilizaba Juliana en el momento de los hechos, aseguró que pese a no tener los papeles del vehículo al día en ningún momento fueron detenidos en un retén y el soldado que le disparó a Juliana salió del monte.

Información relacionada: Baloto se reactiva hoy, ¿sabe en cuánto está el acumulado?

"Francisco nos comentó que no había retén ni conos, que al frente vieron soldados. Ellos no llevaban los papeles del carro, Juliana no llevaba la cédula; él me dice que a lo que se devuelven sale del monte un soldado y los impacta con el fusil sin dar tiempo de nada", agregó.