No hay certeza sobre hallazgo de menores en el Caquetá: Avialine Charter's

Luego del anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, sobre el hallazgo con vida de los cuatro menores que viajaban en la aeronave tipo Cessna 206 de matrícula HK 2803, accidentada en la vereda Palma Rosa, en zona rural del municipio de Solano, departamento de Caquetá, los cuales se encontraban desaparecidos, surgió una nueva versión.

Fredy Ladino, representante legal de la empresa Avianline Sharter, propietaria de la avioneta accidentada, aseguró que los menores aún no han sido hallados y continúa la búsqueda con el personal de la Fuerza Aérea Colombiana y el padre de los menores.

Sin embargo, Landino aseguró que sobre las 3: 30 de la tarde de este miércoles, la comunidad de Cachiporro le indicó al piloto Javier Ramirez, quien volaba una aeronave de Avianline Sharter y hacía la ruta Mitú - Cachiporro, que los menores desaparecidos se encontraban con vida y estaban siendo transportados en lancha río abajo, y que aproximadamente sobre las 5:00 de la tarde de este miércoles estarían llegando a la comunidad de Cachiporro.

Esta información fue suministrada a la comunidad mediante radiofonía desde el punto llamado Dúmar, indicó Fredy Ladino, quien señaló que de inmediato se informó al coronel López, jefe del Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en el departamento de Guaviare.

“Nos comunicamos nuevamente vía telefónica, y nos informan que desde el punto Dúmar se confirma que los niños están vivos, que van río abajo por lancha, con hora de llegada 5: 00 de la tarde, causando una alegría enorme en nuestros corazones", indicó.

No obstante, y pese a la información recibida, Ladino indicó que “en este momento no tenemos certeza de la información, puede no ser cierta. Si Dios permite y es verdad, tenemos varios factores que pueden retrasar la llegada de los menores, entre ellos, la comunicación"

En la zona persisten las dificultades climáticas, y las condiciones de acceso generan dificultades tanto en él transporte como en las comunicaciones.

"Debido a tormentas eléctricas en la zona se debe apagar el equipo de comunicación por un lapso de 1 hora mientras pasa la tormenta, de igual manera, no se puede navegar este río lloviendo porque tiene mucho palo y es peligroso para la embarcación; presumimos que pueden parar hasta que deje de llover”, agregó.

Así las cosas, el representante legal de Avianline Sharter reiteró que esta es la única información que se tiene hasta el momento sobre el presunto hallazgo de los cuatro menores que viajaban en la aeronave siniestrada en selvas del municipio de Solano, Caquetá.

“No hay nada confirmado oficialmente. Lamentamos profundamente que algunos medios de comunicación, confirmen esta noticia ilusionando las familias, aunque es el gran deseo de todos. Rogamos por favor ser prudentes y esperar comunicado oficial del PMU, quien tiene la autoridad y el mando de la situación.”.

Por otra parte, se confirmó que la recuperación de los cuerpos de las personas ya identificadas, no fue posible debido al mal tiempo, por lo que un equipo especial se trasladará a primera hora de la mañana de este jueves a la zona, si las condiciones meteorológicas lo permiten.