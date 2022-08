Luis Enrique Yalanda Hurtado, gobernador del cabildo indígena de La María Piendamó, aseguró que su resguardo no hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y rechazó la intromisión de ese organismo y de anteriores gobiernos regionales, en las elecciones de las autoridades de esa comunidad nativa.

En diálogo con RCN Mundo, el líder manifestó que actualmente hay una serie de situaciones que ha llevado a que su comunidad quiera alejarse y no hacer parte del Consejo Indígena Regional del Cauca (CRIC).

“Después de 5 años de lucha de la intromisión que el CRIC ha hecho directamente por no perder ese espacio territorial, en el que hacían todo tipo de negociaciones con el Gobierno nacional y el cabildo La María, al no querer hacer parte del consejo este tuvo que llevar este sitio de luchas y paro a Monterilla (Cauca). El CRIC desde ahí no ha querido aceptar que nosotros autónomamente, decidimos ya no hacer parte del consejo".

Asimismo, el gobernador indígena manifestó que no estaban de acuerdo con el taponamiento de vías porque esa situación venía afectando significativamente a su comunidad.

De acuerdo con Yalanda Hurtado, esta decisión no ha sido bien recibida por el Consejo Indígena Regional del Cauca y “lo que ha hecho es interferir en la gobernanza de nosotros bajo nuestros usos y costumbres".