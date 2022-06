No somos rentables para algunos sectores políticos de izquierda: líder indígena Diana Perafán

La vocera indígena en el Cauca señaló que no puede ser que en Colombia no se respete las diferencias teniendo que recurrir a las amenazas.

“Los que no apoyamos la campaña de Petro no tenemos nada personal contra ningún militante. Lo que estamos exigiendo es respeto a la vida y los derechos constitucionales, eso es lo que estamos solicitando que cada quien tenga libertad para elegir al que considere que llene sus expectativas”, indicó.

Y añadió: “Si yo no creo en Petro no me tienen porque matar, amenazar e insultar y denigrar de mi integridad, por lo que invito a los petristas al respeto y a la 'primera línea' es hacer civilizados y no amenazar a los payaneses, que si Petro no gana van a incendiar Popayán".

Denunció que en el Cauca hasta los muertos en las masacres en el departamento están votando en estas elecciones.

“Tenemos el caso de una señora que fue reportada a la Registraduría de Toribio, que es la señora Carolina Mestizo, que murió en la masacre del Nilo el 16 de diciembre de 1991 y el registrador nos dice que vota en la mesa número cinco; tenemos el acto de defunción, por lo que no la bajaron del sistema”, indicó.

Exigió a las autoridades que la muerte de Jesús Antonio Montano no quede en la impunidad: “No somos de un grupo socialista ni izquierdosos; mi amigo Jesús Antonio Montano, aunque era de derecha, era del Centro Democrático, no lo ameritaba y tenía derechos; era un sujeto de derechos. Los que no estamos o no apoyamos el socialismo somo seres humanos, los que quedamos vivos es responsabilidad del estado garantizarnos este derecho fundamental que es el de la vida”.

Recalcó que se debe respetar las libertades construyendo país desde las diferencias. “Los invito a que cada persona vote a conciencia y sin violencia”, recalcó.