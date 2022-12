“Nos entregaron el cuerpo y no nos ayudaron para enterrarlo”, madre de soldado asesinado en el Cauca

Los familiares de Luis Armando Vélez Moreno, uno de los seis soldados que falleció en el ataque a una patrulla militar en zona rural del municipio de Buenos Aires, en el Cauca, no solamente tuvieron que cargar con el dolor de su pérdida; a esto se le suma las dificultades económicas por las que atraviesan para darle cristiana sepultura.

Claudia Patricia Moreno Valenzuela, madre del soldado, afirmó que han sido días de angustias, de dolor e impotencia, sobre todo porque se sienten abandonados, señalando que no contaban con los recursos económicos para darle cristiana sepultura.

“Mi hija viajo para Cali, al batallón, y le entregaron el cuerpo sin nada. No contamos con nada de apoyo. Nos ha tocado recolectar dinero con familiares y amigos para poder enterrarlo, no entendemos si él estaba prestando un servicio para el país como no nos ayudan”, dijo Claudia Patricia.

Los familiares del soldado de 19 años que perdió la vida en este ataque calificaron como injusto el trato recibido. “La noticias fue muy dura para nosotros, cuando la recibimos nos toco que ir a Cali por el cuerpo y me parece como injusto porque solo nos colaboraron con el ataúd. Es como si nosotros lo fuéramos matado. Nos toca asumir todos los gastos fúnebres. Comenzar a buscar ayuda entre todos para poder darle cristiana sepultura”, afirmó Jazmín Riascos Valenzuela, hermana del militar.

Así mismo, afirmaron que nadie les ha dado detalle de lo sucedido. Narraron los momentos de angustia que han vivido luchando con el dolor y la preocupación para poder enterrarlo.

“Nosotros no sabíamos que estaba en el Cauca, nos dimos cuenta fue cuando nos llamaron avisar que estaba muerto. Esto es doloroso. La última vez que hablamos con él fue el lunes no nos dijo dónde estaba, nos hizo una llamada donde unió a toda la familia como si se estuviera despidiendo”, dijo la madre del soldado.

En medio del dolor esta familia se encuentra recogiendo el dinero que les permita enterrar a su ser querido.