Padre de alcalde secuestrado en Nariño se ofrece en canje por la libertad de su hijo

Desde el departamento del Putumayo, en donde habita el padre de Jesús David Ureña, Alcalde encargado del municipio de El Charco, en el Pacífico de Nariño, secuestrado hace 12 días por grupos ilegales cuando se desplazaba desde Guapi en Cauca; pidió respeto por la vida del Funcionario Público y se ofreció en canje para lograr su libertad.

El señor Álvaro Ureña, dialogó con el portal informativo Noticias Putumayo y expresó ahí su preocupación por la suerte de su hijo que se ha desempeñado como funcionario público en varios cargos ene se departamento y en Nariño, además de pedir respeto por la vida, aseguró estar dispuesto a entregarse a cambio de la libertad de su hijo.

“En nuestras oraciones pedíamos por tantas cosas, por los desplazados, por los vulnerables por los secuestrados, por la zozobra de nuestro territorio; por todo pedíamos para terceros y hoy me toco pedir a mi, lo estoy viviendo en carne propia. A los amigos que se han solidarizado conmigo muchas gracias, a los que lo tienen algunos de ustedes serán padres, tienen su hijos, toquen su corazón, es un muchacho que están empezando a forjar su proyecto de vida , tiene sus hijos, no me le hagan nada por favor y si aceptan un canje yo estoy dispuesto a ir a donde ustedes me digan pero devuélvanme mi muchacho”, expresa el angustiado padre.

Entre tanto, en Nariño se han elevado varias voces pidiendo el retorno del alcalde a su hogar y a su trabajo, pero aún no se ha logrado establecer que grupo armado ilegal cometió el secuestro, aunque las autoridades militares explicaron que dos grupos disidentes de las FARC y un reducto del ELN que actúan en la zona serian los responsables, a través de un comunicado de prensa las disidencias de las FARC explicaron que no tenían responsabilidad en el hecho.

Además, para que la administración del municipio de El Charco no se detenga, el Gobernador John Rojas nombró como alcalde encargado al señor Franklin Yesque Hinestroza, quien se venia desempeñando como Secretario de Gobierno y que como funcionario público se ha desempeñado en varios cargos, incluyendo el ser elegido como concejal durante cuatro periodos.