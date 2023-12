Padre de secuestrado en Cajibío, Cauca, asegura que su hijo no tenía amenazas

Ocho días completan secuestrados un hombre de 43 años y una funcionaria de la Corporación Regional del Cauca, que fueron interceptados por hombres armados en la vereda El Cairo, del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca.

En diálogo con RCN Radio Cali, Ismael Piedrahíta, padre de Samir Piedrahíta, uno de los secuestrados, aseguró que, hasta el momento, no han recibido ninguna llamada, ni información sobre el paradero de su hijo ni de la funcionaria, identificada como Stefanía Córdoba.

"Desde el momento que se lo llevaron no hemos tenido ninguna comunicación con ninguna persona, no han llamado, no ha habido ningún tipo de comunicación y estamos demasiado angustiados, hay incertidumbre sin saber qué ha pasado y no sabemos qué hacer", dijo Ismael.

De acuerdo con el padre de Samir, la funcionaria arribó a la finca en una camioneta para evaluar la autorización sobre la tala de unos árboles, cuando cuatro hombres armados que se movilizaban en moto llegaron y fueron atendidos por Samir, en ese momento ambos fueron subidos a la camioneta y secuestrados.

"Mi hijo estaba en un lote que estaba vendiendo y en ese momento estaba esperando a un cliente cuando llegaron esos individuos en moto. En la camioneta estaba la muchacha de la CRC. Mi hijo y la funcionaria no se conocían, ella estaba encargada de otorgar unos permisos para talar unos árboles, ella estaba ahí cuando los individuos llegaron para preguntar por un lote, mi hijo los atendió y se los llevaron en la camioneta de la muchacha", agregó Ismael.

Por otro lado, Ismael sostuvo que su hijo, de 43 años de edad, nunca había sido víctima de amenazas ni intimidaciones en su contra.

"Él nunca había referido amenazas, ni extorsiones, somos de pocos recursos, no tenemos nada grande para decir que por ese motivo se lo llevaron. Tampoco ha estado vinculado a la política", concluyó.

Investigaciones

Frente a este tema, el director de las fiscalías Cauca, Jesús Alfredo Hurtado, aseguró que se desplegó un equipo especial para dar con el paradero de los dos secuestrados y dijo que, al parecer, los responsables son grupos armados ilegales.

"Desde que tuvimos conocimiento de este tema, tenemos comunicación constante con la Fuerza Pública, el grupo Gaula de la Policía, el componente del Gaula Militar, el Ejército, venimos adelantando actos de investigación liderados por nuestros fiscales, pudimos establecer que, al parecer, estas personas se encuentran secuestradas, al parecer, por parte de un grupo armado ilegal", dijo el director.

Además, Hurtado aseveró que la camioneta, al parecer, pertenecía a un comerciante de Cabijío que logró escapar de los captores.

"Esperamos en el menor tiempo posible traer sanas y salvas estas personas, ella (la funcionaria) fue llevada, junto a la otra persona (Samir) en la camioneta, al parecer, de un comerciante que logró escapar y el vehículo fue hallado abandonado en zona rural de Cajibío", concluyó el fiscal.