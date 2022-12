Petro asegura que la fuerza pública no saldrá del Cauca tras emboscada de disidencias

El presidente Gustavo Petro señaló que la posibilidad de diálogo con las organizaciones criminales hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares y agregó que hasta ahora solo hay un proceso concreto con el ELN.

Al término de un consejo de seguridad extraordinario, luego de la emboscada a una patrulla militar que dejó cuatro muertos y seis heridos, el mandatario señaló que la fuerza pública no saldrá del departamento del Cauca.

“En los hechos recientes que se han dado en los municipios de Argelia y Buenos Aires (Cauca), concomitantes uno de otro, en donde han perdido la vida varios soldados, esta vez los soldados Jan Rodríguez, Jerson Damian, Jonathan Ordoñez, Armando Vélez, Alexander Portocarrero y Yonny Saac, todos ellos entre los 18 y 20 años”, manifestó Petro.

Petro advirtió que “la operación que hicieron es de infiltración, es decir que premeditadamente se buscó el ataque. Se planificó por parte de la columna Jaime Martínez, que es de las Farc originales”.

“Se tomaron unas medidas de acción y reacción que se van a desencadenar en Putumayo, en la zona Caucana y en Arauca, que es donde también se están presentando conflictividades en crecimiento”, expresó.

El presidente Gustavo Petro aclaró que “el Ejército no va a abandonar la zona en donde permanece en este momento en el Cauca, que es a la entrada de la región de El Naya, la forma geográfica desde la cordillera hasta el Océano Pacífico. Obviamente tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros utilizan el área difícil de El Naya para llegar hasta el mar Pacífico”.

“La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares, hasta ahora hemos hablado de una posibilidad, solo hay un proceso concreto con el ELN”, agregó.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro añadió que “se va a abrir el día de mañana con unas formaciones que son diferentes, con organizaciones de jóvenes armados muy ligados al narcotráfico en barrios populares de Buenaventura que son los Shotas y los Espartanos”.

“Es un proceso de pacificación urbano y tiene más que ver con procedimientos de acogimiento a la justicia, no sin que haya un compromiso del Estado para resolver problemas sociales muy profundos de muy público conocimiento y que se localizan en la ciudad Buenaventura”, dijo.

Finalmente, el mandatario concluyó que “hasta ahora esos son los dos contactos concretos, en lo que resta la posición es que la acción militar no cesa mientras no haya una voluntad real de negociación, así que la fuerza pública no va a salir de la región caucana, que desemboca en El Naya”.