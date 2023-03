Petro inauguró la vía alterna al derrumbe en Rosas, Cauca

El presidente Gustavo Petro visitó la zona del derrumbe registrado en Rosas, sur del Cauca, el pasado 09 de enero, con el fin de inaugurar la variante provisional de dos kilómetros que conectará a los departamentos del Cauca y Nariño.

El mandatario hizo referencia a esta obra que se construyó en solo 45 días, y señaló que con esta variante se mejora la calidad de vida a través de la interconexión que se había interrumpido.

“Hoy, el problema se reduce a dos km, esta vía recorre ese problema y permite un flujo eficaz a 45 días del desastre, juntando el sur con el resto de Colombia", dijo el presidente Petro.

El mandatario señaló que “a principios de junio tendremos ya una nueva vía, sin estas pendientes, que será una nueva Vía Panamericana”.

Asimismo, hizo referencia a que el sur del país debe tener una doble calzada que conecte al Cauca y a Nariño, y que, desde el Gobierno nacional, ya se encuentran en proceso de diseño.

“Los ingenieros empiezan por allí, en los diseños de la doble calzada Timbío–El Estanquillo, pero que yo sigo insistiendo, por lo menos en términos de diseños, que debería ser hasta la frontera”, subrayó Petro.

Por otro lado, hizo referencia al proceso de reubicación de las más de 220 familias damnificadas por esta emergencia que ya completa dos meses, y hasta el momento no tienen los predios a donde serán reubicados.

De acuerdo con Petro, en total de hectáreas para las familias damnificadas se necesitan más de dos mil doscientas hectáreas. “La idea de la reubicación, es que las familias tengas más tierras de lo que antes tenía”, sostuvo.

En consecuencia, el presidente Gustavo Petro le pidió a sus ministros y al director nacional de Gestión del Riesgo, que se debe aplicar la ley de emergencia, la cual “nunca se ha utilizado en el país, pero que ahora debemos de usar en Rosas (Cauca), de lo contrario no habrá rapidez en la reubicación de las familias”.

Igualmente, el presidente sostuvo: “yo voy a coger este tema personalmente, porque la verdad me aburrí, me da pena de andar de sitio en sitio con personas muy damnificadas, y no ver avances en las reubicaciones”, todo porque no se aplica la ley de emergencias del 2012.

Se espera que en los próximos días se pueda dar respuesta a la reubicación de estas familias, quienes siguen viviendo en sitios en arriendo y otras en casas de conocidos o familiares.