Policía asegura que fuerza pública no ha podido ingresar al Plateado (Cauca) desde hace 8 años

El director general de la Policía Nacional, general William Salamanca, se pronunció sobre la falta de presencia de uniformados en el centro poblado El Plateado (Cauca), desde hace ocho años y aseguró que esa situación se presenta por la falta de garantías del personal y logística.

El oficial indicó que desde el año 2018 intentó ingresar a la zona, cuando fue comandante del comando suroccidente.

“Se presentaron dificultades logísticas y para mí es una prioridad el bienestar de mi personal. Requería llevar a la zona por lo menos cerca de 300 hombres y no había lugar cómo acomodarlos, esa operación no se pudo dar. Hoy exalto que llegó el Ejército de Colombia y llegaron a una zona que es un emporio de la criminalidad”, indicó.

Manifestó que la Fuerza Pública está analizando y planteando estrategias para llegar allá con la Policía. “Yo debo prever lo más importante para mí, que es el bienestar, la seguridad, la dignidad y la tranquilidad del bien para mis hombres. No hay suficiente oferta hotelera para albergar nuestro personal y no hay un sistema de salud que me permita atender una situación adversa cuando un policía tenga un problema de salud”, señaló.

Según las autoridades, hay una posibilidad de ingreso de miembros de la Fuerza Pública al centro poblado, como la adquisición de elementos, entre los cuales estarían los comandos 'Jungla’ y ‘Especiales’.

“Iniciamos una preselección con perfiles del tipo de policía que se requiere allá. Se debe llegar con un componente de Policía de Infancia y Adolescencia, los niños tienen que ser invitados a la construcción de convivencia del país”, indicó.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que la salida de los militares del corregimiento El Plateado (Cauca), había sido acordada, después de las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre.

“En cuanto al acuerdo que se presentó en aquella ocasión por la comisión del Gobierno para el Plan Democracia, esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con Fuerzas Militares, que incluso yo mismo lo había planteado antes del 29 de octubre, antes de que se hiciera ese acuerdo”, dijo.

Sin embargo, el funcionario señaló que se están realizando los preparativos para reactivar la presencia de los miembros de la Fuerza Pública en esa población.